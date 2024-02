Realitné fondy zaznamenali medziročný nárast 11,5 %. Pozitívne vyhliadky bude umocňovať trend klesajúcich úrokových sadzieb

Pravidelný príjem aj diverzifikácia

Najväčší realitný fond na Slovensku

19.2.2024 (SITA.sk) -Výhody väčšej stability, hmatateľnosti investície a nižšieho rizika sú pre slovenských investorov stále motivujúce, a to vedie k medziročnému nárastu. Predikcie pritom sľubujú aj pre rok 2024 pozitívne vyhliadky."Dominantným aspektom bude trend znižovania úrokových sadzieb centrálnych bánk v reakcii na klesajúcu infláciu. Tento krok môže viesť k zníženiu nákladov na úvery a podporiť investície do stavebných projektov a komerčných nehnuteľností. Lacnejšie financovanie môže byť katalyzátorom rozvoja a expanzie realitného sektora," hovorí Gabriel Balog, CEO 365.invest.Najnovšie dáta štatistického úradu navyše potvrdiliza rok 2023 na úrovničo pri projektoch, ktoré využívajú naslovenskú úroveň indexu spotrebiteľských cien,v roku 2024.Slovenskí investori aj naďalej preferujú, s hmatateľnosťou a, aj za cenu nižšieho priemerného ročného zhodnotenia pri výnose. Investovanie do realít cez realitné fondy im ponúkapríležitosť sa možnosťouportfólia.V prostredí nízkych úrokových sadzieb môže byť investovanie dov porovnaní s inými formami investícií, čo môže viesť k zvýšenému. Tým pádom sa môžu pozitívne ovplyvniť. Ďalším impulzom pre realitné fondy môže byť vplyv na ceny nehnuteľností.môžu prispieť ka celkového portfólia realitných fondov.Realitné fondy však závisia od pravidelných príjmovzo spravovaných projektov v ich portfóliu. Tieto príjmy zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní hodnoty projektu, pretože valuácia realitných fondov vychádza z výnosovej metódy, ktorá sa líši napríklad od hodnoty nehnuteľností zakúpených na účely bývania. Je preto dôležité, aby nájomcovia v projektoch v portfóliu fondu platili, včas a v plnej výške.V tejto perspektíve odporúča 365.invest investovať do realitného fondu s pevným a zdravým portfóliom,Tento prístup môže ponúknuť stabilitu a potenciálny rast hodnoty investícií v dlhodobom horizonte, navzdory aktuálnym globálnym výzvam.Spoločnosť 365.invest spravuje najväčší realitný fond na slovenskom trhu so 17-ročnou históriou, ktorý preukazuje dlhodobú stabilitu a aj naďalej zostáva kľúčovým pilierom jej investičného portfólia. Vďaka strategicky diverzifikovanému portfóliu nehnuteľností si fond od svojho vzniku udržiavaRealitný fond má rizikovosť 2 na škále 7, pričom jeho odporúčaný investičný horizont je 3 roky."Máme za sebou ťažší, ale veľmi úspešný rok 2023. Zvládli sme vysoké úrokové zaťaženie, z dôvodu inflácie sme využili indexáciu na cca. 80% projektoch a v priemere sme zvýšili nájomné o 8% na celom portfóliu. Podarilo sa nám znížiť podiel neobsadených priestorov a dokúpili sme ďalšie projekty," hodnotí Gabriel Balog.najväčšieho realitného fondu od 365.investbola v roku 2023V 365.invest sme zaodporúčaného horizontu priniesli klientovi vo fonde zhodnotenie jeho investície o"Naša spoločnosť disponuje stabilným investičným portfóliom. Diverzifikujeme ho do 5 segmentov, čím optimalizujeme riziká a zabezpečujeme stabilný rast. Máme dobre nastavené kontrolné systémy a s prevahou profesionálneho asset manažmentu spravujeme budovy so zameraním na optimálny výnos. Pre sledovanie aktuálneho regulačného prostredia a optimálnu správu fondov udržiavame neustály dialóg s Národnou bankou Slovenska a Asociáciou správcovských spoločností. Pravidelne analyzujeme výkonnosť a obsadenosť našich projektov a indexujeme nájomné na celkovom portfóliu projektov," uzatvára Gabriel Balog, CEO správcovskej spoločnosti 365.invest.