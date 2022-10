Rebríček najbohatších Slovákov: Prvú trojku uzatvárajú Tkáčovci z J&T a z nováčikov sú najvyššie Rosinovci

Vzostup bohatstva u „nenováčikov“

Nové mená v tretej desiatke

Rebríček najbohatších Slovákov aj naďalej vedie majiteľ developerskej skupiny HB Reavis Ivan Chrenko , ktorého majetok podľa odhadov dosiahol 1,83 miliardy eur.Na druhom mieste je Valeria Haščáková s rodinou z Penty s majetkom 1,34 mld. eur a prvú trojku dopĺňajú Juraj a Patrik Tkáčovci zo skupiny J&T s majetkom 840 mil. eur.Už 10. rebríček najbohatších Slovákov magazínu Forbes , pritom obsahuje aj viacero nováčikov. Celkovo sa rozšíril o šesť priečok na 38 miest.Vyčíslený odhad bohatstva členov rebríčka je na úrovni 14,2 miliardy eur a je vyšší ako pred rokom. Nie je to pritom iba dôsledok jeho rozšírenia. Ak by sme porovnali len výsledky „nenováčikov", aj tu je zrejmý vzostup.Členovia rebríčka sa pritom podľa minuloročných výsledkov vo väčšine prípadov dobre vysporiadali s dôsledkami krízy. A kým vlani Forbes pri hodnotení rebríčka hovoril o mnohých poklesoch, tento rok konštatuje, že najbohatší Slováci majú za sebou zväčša dobré obdobie.„Či bude toto konštatovanie platné aj po tomto roku, je otázne: viacerí z členov rebríčka avizujú, že aj ich firmy trpia predovšetkým dôsledkami rastúcich cien energií či inými problémami spôsobenými vojnou na Ukrajine ," uviedol šéfredaktor Forbes Slovensko Juraj Porubský . To môže ovplyvniť výsledky a následne hodnotu ich firiem, ktorá tvorí základ pre odhad ich majetku.Z nováčikov sa v rebríčku na najvyššie 20. miesto dostali Rosinovci, ktorých Matador Group urobil tento rok veľký krok v spolupráci s portugalskou Sodeciou, v časti ktorej získali minoritný podiel.Do tretej desiatky sa dostali ďalšie nové mená. Okrem športovcov, ktorí boli roky úspešní na medzinárodnej scéne a mali multimiliónové kontrakty, k nim patrí i odídenec z Penty Eduard Maták . Ten sa zameral na rozbeh nového biznisu zameraného hlavne na konsolidáciu veterinárnych kliník.