Recept na úspech? Zákazník ako superhrdina

Revolúcia zákazníckej skúsenosti

Kľúčom sú zamestnanci

O spoločnosti SAP

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Staré časy sa už nevrátia. Až 93 percent firiem očakáva, že sa po pandémii budú musieť popasovať so zmenami v spotrebiteľskom správaní. Napĺňať očakávania zákazníkov už nepostačí, na dosiahnutie úspechu ich bude treba predvídať a sústrediť sa na pozitívne zážitky a emócie. Zároveň sa však zmenila aj situácia v samotných firmách, ktoré musia klásť väčší dôraz na starostlivosť o svojich zamestnancov. Vyplýva to zo záverov konferencií SAP Customer Experience Summit a SAP Human Experience Summit, ktoré sa sústredili na dve strany poskytovania pozitívnej skúsenosti, ktorá je nevyhnutná pre úspešný biznis."Základom pre vytváranie vzťahov so zákazníkmi a zároveň spojivom, ktoré ich roky udržiava, sú pozitívne zážitky a nástroje, ktoré sa jednoducho používajú," hovorí Joanna Kosirek, SAP Customer Experience Marketing Manager pre strednú a východnú Európu. "Stratégia používateľskej skúsenosti by preto mala byť založená na konaní, ktoré pomáha zo zákazníkov robiť hrdinov a ktoré dáva ich potreby a požiadavky na prvé miesto," dodáva.Podľa analýzy spoločnosti Kantar viac ako polovicu spotrebiteľov súčasná situácia znepokojuje a viac ako tri štvrtiny z nich pociťujú jej dopad na domáci rozpočet. Zároveň z údajov spoločnosti Google vyplýva, že v porovnaní s predpandemickým obdobím stúplo využívanie internetu o 60 % a online nakupovanie sa strojnásobilo. To firmám otvára firmám nové možnosti."Zažívame revolúciu v oblasti zákazníckej skúsenosti a komunikácie so zákazníkom. Pandémia zmenila nákupné správanie. Vďaka digitálnym riešeniam sa môžu spoločnosti týmto zmenám prispôsobiť, osloviť rôzne skupiny zákazníkov a ponúknuť im nové zážitky a emócie," hovorí Edyta Malesza-Malarat, SAP Marketing Director pre strednú a východnú Európu.Konferencia priniesla viacero pozitívnych príkladov, ako uchopiť ponúkanú príležitosť. Poľský online obchod s obuvou Eobuwie napríklad získal novú skupinu zákazníkov nad 50 rokov, ktorí počas pandemických opatrení objavili možnosť nákupov cez internet. Adidas Runtastic, ktorý vyvíja aplikácie a služby na zaznamenávanie športových aktivít, zase s pomocou riešenia Emarsys z portfólia SAP riešení pre zákaznícku skúsenosť umožnil používateľom aj v období počas globálnej zdravotnej krízy s pomocou bezplatného prémiového účtu prežívať intenzívne zážitky aj pri zatvorených športoviskách. V zlepšenej komunikácii, osobnejšom prístupe a uprednostňovaní mobilného prístupu plánuje pokračovať.Pandémia však nezmenila len správanie spotrebiteľov. Podľa štúdie spoločnosti EY prešli až dve tretiny spoločností na hybridný pracovný model. To si od firiem vyžaduje vysokú flexibilitu a schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa potreby zamestnancov. Stúpa tak význam HR oddelení, ktoré sa sústredia na formovanie zamestnaneckej skúsenosti."V druhom roku pandémie je HR viac o stratégii a konceptoch. Slúži zamestnancom ako referenčný bod a páka ich budúcich kariér. To si však vyžaduje schopnosť riadiť emócie zamestnancov a starať sa o ich dobrý pocit. Získať informácie o tom, čo sa v tímoch deje, umožňuje digitálna technológia, ktorá vytvára atmosféru komunity, oduševnenia a jednoducho nás robí ľudskejšími," hovorí Jakob Kiblboeck, riaditeľ SAP SuccessFactors pre strednú a východnú Európu.Experti na konferencii SAP Human Experience Summit dospeli k spoločnému záveru: pandémia bola poslednou výzvou na to, aby firmy prešli na digitálne riešenia – a to platí aj pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. HR oddelenia musia vyvinúť spôsob práce, založený na synergii ľudí a technológií, zvlášť v situácii, keď väčšina firiem plánuje ponechať možnosť práce z domova prinajmenšom počas výnimočných situácií.Zhoda panuje i v tom, že strategickou vlastnosťou lídrov sa stala empatia. Firmy by sa viac mali starať o dobrý pocit vlastných zamestnancov a pomôcť im riešiť každodenné výzvy pri snahe zlúčiť pracovný život so súkromným. Zamestnanci sú totiž najdôležitejším elementom obchodnej stratégie.Aj to je dôvod, prečo až 21 percent spoločností oslovených v štúdii "Organizácia práce v časoch pandémie. Výzvy pre HR v roku 2021" tvrdí, že zaviedli alebo plánujú poskytovať zamestnancom mobilné či online psychologické poradenstvo a 5 percent dokonca súkromnú psychologickú starostlivosť.Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com Informačný servis