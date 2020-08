Redaktor rozhlasového okruhu Rádio_FM sa nakazil koronavírusom, RTVS sprísňuje opatrenia

Zriaďujú svoj krízový štáb

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Online redaktor rozhlasového okruhu Rádio_FM bol pozitívne testovaný v súvislosti s ochorením COVID-19. Pri prvých príznakoch ochorenia telefonicky nahlásil túto skutočnosť svojmu nadriadenému.Na základe toho mu bola nariadená práca z domu a testovanie na ochorenie COVID-19. V tlačovej správe o tom informoval PR manažér Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Filip Púchovský.Ako ďalej priblížil, na základe zistených skutočností RTVS aktivovala Smernicu o krízovom riadení počas pandémie.Tá počíta s rozdelením zamestnancov do viacerých samostatných tímov a tiež s testovaním zamestnancov na nový koronavírus.RTVS zároveň zriaďuje krízový štáb, ktorý bude priebežne vyhodnocovať situáciu a prijímať okamžité opatrenia v súvislosti s predmetnou smernicou.Podľa Púchovského je RTVS materiálne vybavená ochrannými a dezinfekčnými pomôckami aj na prípadnú druhú vlnu pandémie koronavírusu.Púchovský tiež informoval, že RTVS sa riadi všetkými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a stále platí povinnosť nosenia ochranného rúška vo všetkých vnútorných priestoroch televízie a rozhlasu.Zamestnanci sú zároveň povinní dodržiavať zvýšenú frekvenciu umývania rúk a používať dezinfekciu, ktorá je k dispozícii v priestoroch televízie a rozhlasu.V týchto dňoch RTVS pristupuje k celkovému sprísneniu protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu.Okrem povinného nosenia rúšok, dodržiavania minimálne dvojmetrových odstupov, častej dezinfekcie rúk, sa to týka aj zvýšenej frekvencie dezinfekcie priestorov a vzduchotechniky, znovuzavedenia práce z domu a povinnej izolácie v prípade návratu zamestnancov z rizikových krajín.