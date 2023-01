Referendum o americkej základni na Sliači bolo protizákonné, otázkou uviedli podľa Naďa občanov do omylu

Rozpor so zákonom

Vlastná nevedomosť

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Novembrové referendum o takzvanej americkej základni na Sliači bolo protizákonné. Informoval o tom na svojej sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ). Dodal, že podľa Okresnej prokuratúry vo Zvolene je všeobecne záväzné nariadenie o miestnom referende, na základe ktorého bolo vyhlásené, v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.„Od začiatku sme upozorňovali na to, že samotná otázka je nezmyselná, pretože žiadnu americkú základňu nielen na Sliači, ale ani nikde inde na Slovensku nikto zriaďovať neplánuje. Preto z povahy veci bolo toto referendum zbytočné a jeho výsledky irelevantné. Ten, kto referendovú otázku takto formuloval, vedome uviedol občanov do omylu," vysvetlil Naď.Navyše sa podľa Naďa ukázalo, že vedenie mesta nemá v poriadku predpisy. „Sliač vo svojom nariadení modifikoval podmienky platnosti výsledkov miestneho referenda, čo je v priamom rozpore so zákonom. Otázkou ostáva, či niekto bude niesť zodpovednosť za to, že ľudí podviedol a premrhal nezanedbateľnú sumu na zbytočné a protizákonné referendum," dodal šéf rezortu obrany.Ako pozitívum minister obrany vníma to, že dezinformačnej scéne, ktorá referendum podporovala, tento pokus nevyšiel. Minister vyhlásil, že nepoznajú zákony štátu, v ktorom žijú, navádzali ľudí na hlasovanie a tešili sa na to, že zmenia zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska.Podľa Naďa však týmto prejavili iba vlastnú nevedomosť. Podľa ministra je na mieste, aby sa primátorka Sliača verejne ospravedlnila občanom za protizákonné konanie a uhradila výdavky za referendum z vlastných prostriedkov.„Na Slovensku pôsobí niekoľko stoviek vojakov našich spojencov z NATO, tak ako aj naši vojaci pôsobia v zahraničí. Ich služba prebieha v súlade s našou legislatívou a našimi zahraničnými záväzkami. Chránia bezpečnosť a suverenitu SR," vysvetlil minister a uzavrel s tým, že akékoľvek spochybňovanie ich prítomnosti, napríklad aj prostredníctvom zavádzajúceho referenda, je ohrozením obranyschopnosti SR.