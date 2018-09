Refinancovanie nemusí byť problém – stačí vedieť, čo vás čaká

Jeden či dva – vždy sa to dá zvládnuť

Občas však nastane situácia, keď je potrebné vziať si viac pôžičiek a zrazu vám všetky prerastú cez hlavu a vy ani neviete, kde všetky peniaze vlastne idú. Kam sa vlastne tie peniaze strácajú?

Dôležité je si uvedomiť, ako veľmi vás viaceré pôžičky zaťažujú a či nie je lepšie ich refinancovať. Refinancovanie – konsolidácia je veľmi obľúbený spôsob toho, ako nadobudnúť pocit, že máte svoje financie opäť pod kontrolou. Je to síce povedané veľmi zjednodušene, avšak je to pravda.

Refinancovanie pôžičky si môžete predstaviť ako proces, keď jedným úverom splatíte viacero menších tak, aby všetky podmienky, ktoré voči banke máte, boli pre vás výhodnejšie. Pôžičku možno refinancovať v banke, v ktorej už jeden úver máte, alebo je dobré sa poobzerať po tom, aké ponuky (z hľadiska úroku či výšky splátky) majú iné banky. Keďže tieto peňažné inštitúcie sú na refinancovanie zvyknuté a nie je to neobvyklá finančná operácia, je viac ako pravdepodobné, že vám vyjdú v ústrety.

Dajte si však pozor na poplatky. Je skvelé zistiť, kde vám dajú výhodnejší úrok, na zreteli však majte to, či je úspora väčšia ako poplatky, ktoré by ste za to museli platiť. Najmä sa uistite, či môžete úver, ktorý chcete refinancovať, splatiť. Existuje totiž poplatok za predčasné splatenie, ktorý činí jedno percento z dlžnej sumy. Tam je na zváženie to, či nepočkať, kým táto lehota prejde, a pustiť sa do vybavovania potom. Lebo opäť to povieme zjednodušene – refinancovanie pôžičky sa môže predražiť a nakoniec vás vyjde aj viac, ako by ste chceli.

Ide to aj s hypotékou

Ak chcete refinancovať hypotéku, podobným problémom môže byť lehota fixácie úroku (teda to obdobie, keď sa výška úroku nemení). Ak uplynula, je možné splatiť zostatkovú časť bez poplatku. Ak by neuplynula, opäť je to o tom, či vám daný úrok nespraví škrt cez rozpočet, či nie je dobré radšej ešte chvíľku počkať a potom vyjsť z celej situácie ako víťaz s menšími vynaloženými prostriedkami.

Skryté poplatky

Jedným z nich je poistenie. Mnohým to možno ani nenapadne, ale niektoré banky vyžadujú poistenie nehnuteľnosti v partnerskej poisťovni. Druhou prekážkou je, že banky vyžadujú toto poistenie tiež, ale celá poistná suma je zahrnutá v splátke úveru. Stať sa môže, že toto poistné sa premietne do výšky úveru.

Dôležité je tiež myslieť na to, aké poplatky vás čakajú pri vybavovaní nového úveru. Nebude to totiž to zadarmo – poplatok platíte za poskytnutie daného úveru, k tomu cenu za prípadný znalecký posudok a poplatok za vklad do katastra. Samozrejme sú ale banky, ktoré vám všetky tieto úkony preplatia, preto je veľmi dobré mať prehľad o bankách, do ktorých by ste teoreticky chceli ísť, a o tom, s kým si tieto záležitosti riešiť.

Výhod je viac, zamyslite sa nad nimi

Výhoda totiž nespočíva iba v znížení mesačnej splátky. Týmto krokom si môžete navýšiť existujúci úver, môžete si natiahnuť lehotu splácania, predĺžiť fixáciu úveru. To platí aj pre refinancovanie hypotéky , keď môžete získať výhodnejšie služby a produkty, ktoré okolo hypotéky máte možnosť čerpať. Výhodou, ktorú možno na prvý pohľad ako výhodu nevnímate, je aj to, že odídete z banky, ktorá vám nepripadá ako tá „pravá“. Niekedy totiž s bankou nemusíte byť na jednej vlne a padne vám vhod, že zmeníte niekoho, komu mesačne posielate peniaze. Je to aj váš prípad?

Kedy sa vám to oplatí?

Refinancovanie je síce čoraz populárnejšie, no nie je pre všetkých. Odborníci sa zhodujú, že ak je rozdiel medzi starým a novým úrokom príliš malý, refinancovanie sa neoplatí. Neexistuje však ani univerzálny rozdiel medzi úrokmi, keď by ste presne vedeli, že je to to pravé orechové pre vás a určite by ste do refinancovania mali ísť. Všetko treba prekonzultovať s danými odborníkmi v banke, ujasniť si, čo vlastne od refinancovania očakávate, a do toho ísť s tým, že to vášmu rodinnému rozpočtu neuškodí.