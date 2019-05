Reflexné prvky na elektrických vedeniach majú zabrániť úhynu vtákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ružomberok 23. mája (TASR) – Kolíziám vtáctva s elektrickým vedením vysokého napätia nad riekou Váh majú zabrániť špeciálne reflexné prvky, tzv. odkloňovače letu vtákov. Asi tri stovky ochranných zariadení inštalovali v týchto dňoch pomocou dronu medzi obcami Stankovany a Bešeňová v okrese Ružomberok.povedal hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.Cieľom takéhoto zariadenia je zvýšiť viditeľnosť drôtov pre vtáctvo.“ doplnil hovorca.Práce zrealizovali pomocou dronu. Podľa Gejdoša je to najjednoduchší spôsob, ako sa dostať k vedeniu nad riekou.priblížil s tým, že takýto proces by bol zdĺhavý, finančne náročný a obmedzil by množstvo odberateľov.Inštaláciu ochranných prvkov spoločnosť realizuje od roku 2016. Odvtedy pribudlo na území stredného Slovenska približne už 1000 takýchto zariadení.