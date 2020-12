Reforma justície prinesie aj úpravu kvóra pre voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu

Uplatňovanie mechanizmu

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament v utorok schválil pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona, ktorá sa venuje reforme justície . Vyplýva z neho, že sa má upraviť kvórum pre voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu tak, že pri prvom kole voľby bude na zvolenie potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.Ak sa touto väčšinou nezvolí potrebný počet kandidátov, a to ani v opakovanej voľbe, v novej voľbe a ďalšej voľbe, ktorá po nej nasleduje, už bude postačovať nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.Tento mechanizmus sa bude uplatňovať pre obsadzovanie toho istého uvoľneného miesta sudcu ústavného súdu. Novelu ako celok musí ešte schváliť parlament. Urobiť tak má v stredu 9. decembra.S cieľom zabezpečiť priebežnú obmenu sudcov a zamedziť, aby jedna vláda strana alebo koalícia mohla svojimi nominantmi na sudcov Ústavného súdu SR obsadiť väčšinu sudcov na tomto súde, čo nastane najbližšie pravdepodobne v roku 2031, sa majú stanoviť rôzne dĺžky funkčných období sudcov ústavného súdu, ktorí budú vymenovaní za sudcov tohto súdu v období nadobudnutia účinnosti novely ústavy.Funkčné obdobie prvých štyroch sudcov ústavného súdu vymenovaných po 1. januári 2021 má podľa návrhu uplynúť 30. októbra 2037. Ďalším štyrom sudcom by malo uplynúť funkčné obdobie 30. októbra 2041, ďalším piatim 30. októbra 2045.Ak má funkčné obdobie sudcu ústavného súdu presiahnuť 15 rokov, funkcia má zaniknúť uplynutím 12 rokov. Na zvyšok funkčného obdobia, najmenej však na šesť rokov, by sa mal vymenovať nový sudca ústavného súdu.