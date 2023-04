Reforma samospráv je pripravovaná komplexne, ohradilo sa ministerstvo vnútra voči tvrdeniam Hlasu

Reforma ministerstva vnútra

Výzva strany Hlas

20.4.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR sa dôrazne ohradilo voči tvrdeniam strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) o pripravovanej reforme samosprávy na Slovensku. Taktiež odmieta zneužívanie tejto témy zo strany zástupcov Hlasu-SD na prvoplánové získavanie politických bodov v predvolebnom súboji.Rezort vnútra zároveň tvrdí, že reforma je stále v internej fáze príprav a do konca súčasného volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.„Ministerstvo vnútra sa tiež dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam predmetnej politickej strany, že by reforma nebola pripravovaná komplexne. Rezort vnútra prizval všetkých, ktorí majú do tejto témy čo povedať, vrátane zástupcov Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska, kde bol donedávna členom aj zástupca Hlasu-SD Michal Kaliňák," uviedol rezort v tlačovej správe.Zároveň chcú odborníci na ministerstve obdobie do volieb využiť na intenzívnu prácu a konštruktívnu diskusiu na pôde zriadenej komisie a nie prostredníctvom médií. Rezort taktiež ocení konštruktívny prístup a rokovania, keďže jeho cieľom je vytvoriť kvalitnú reformu. Tá si aj vzhľadom na snahu oslovenia všetkých subjektov zo strany ministerstva vyžaduje čas na dosiahnutie spoločného výsledku a kompromisu.Vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera, pripravuje reformu samosprávy a chce „prekresliť“ územnosprávne členenie Slovenska bez analýzy, bez diskusie a bez účasti samospráv. Na tlačovej besede to v štvrtok uviedla podpredsedníčka strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Denisa Saková Hlas-SD žiada ministerstvo vnútra, aby zverejnilo všetky materiály a všetky dokumenty, ktoré súvisia so spomínanou reformou. Pokiaľ tak rezort neurobí, strana je pripravená zvolať mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Reformu samospráv pripravujú analytici rezortu vnútra.„Koľkí z týchto analytikov reálne prešli voľbami čo i len za poslanca obecného zastupiteľstva a či vôbec majú šajnu o tom, o čom je obec. Či vôbec vedia preukázať tušenie, že boli vo výkone praktickej politiky v samospráve, lebo sa obávam, že nulová skúsenosť s prácou s ľuďmi v území a nulová skúsenosť z reálneho výkonu na úrovni zamestnanca obce je obrovský hendikep, ktorý majú," myslí si Kaliňák.