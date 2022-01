Reforma súdnej mapy neprejde cez parlament v takej podobe, v akej ju schválila vláda

Chcú to mať čierne na bielom

Neboli vypracované správne súdy

Kolíková si vraj nesplnila úlohu

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Reforma súdnej mapy neprejde cez Národnú radu SR (NR SR) v takej podobe, v akej ju v stredu schválila vláda. Povedala to poslankyňa NR SR Jana Žitňanská (Za ľudí) po rokovaní vlády. Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) doplnil, že koalícia uzatvorila politickú dohodu, že rokovania k súdnej mape budú pokračovať.„Ešte predtým, než prejde do prvého čítania, chceme mať čierne na bielom, ako bude vyzerať pozmeňujúci návrh, ktorý zohľadní vznesené pripomienky“ pokračovala Žitňanská.Pre poslankyňu je kľúčové, aby pri zväčšovaní obvodov súdov nemusí občania ďaleko cestovať a bude sa pojednávať najbližšie pri jeho mieste bydliska.„Hoci pani ministerka argumentovala, že sa to bude riešiť nejakými elektronickými konaniami. Ako viete, táto možnosť zatiaľ neexistuje,“ dodala.Šeliga vysvetlil, že vláda o návrhoch rokovala na požiadanie predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).„Zároveň všetci vidíme veľký problém v tom, že neboli vypracované takzvané správne súdy. Vedelo sa o tom rok a pol. Teraz celá koalícia a premiér budú mať čo robiť, aby nám bola pustená platba 500 miliónov, keďže je to jeden z míľnikov,“ uviedol. Reforma je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.Ministerka Kolíková si podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Michala Šipoša nesplnila úlohu a nevyrokovala v koalícii dohodu na návrhoch.„Pani ministerka tu zlyhala a je ohrozených viac ako 500 miliónov eur z plánu obnovy. Nesplnili dôležitý míľnik a my sa pýtame, kedy chce vyrokovať všetky veci?“ uzavrel s tým, že ak si Kolíková nesplní úlohu, tak „nemá čo robiť na svojom mieste“.