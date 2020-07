Reforma verejnej správy je potrebná už roky, v septembri by mala byť zostavená komisia

ZMOS je najkľúčovejší partner

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Komisia pre reformu verejnej správy by mala byť oficiálne zostavená v septembri. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Sme rodina ), ktorý bol zostavením komisie poverený.Podľa predbežnej dohody by mal každý člen výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj vybrať jedného delegáta komisie. Komisia by tak mala byť zložená z dvanástich delegátov.Podľa Lukáča zriadenie komisie zbrzdili komplikácie súvisiace so šírením pandémie koronavírusu. Zámer zriadiť špeciálnu komisiu pre reformu verejnej správy Lukáč prezentoval 25. apríla na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom NR SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a zástupcami združenia samosprávnych krajov SK8 . Zároveň uviedol, že delegátmi komisie by mali byť predstavitelia samosprávnych organizácií zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Únie miest Slovenska (ÚMS) , SK8 a predstavitelia štátu.„Na pôde Národnej rady som v predmetnej veci osobne prijal predsedu ZMOS Branislava Trégera . Rovnako, som rokoval aj so zástupcami SK8 a ÚMS. Pre nás, ako pre výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, je však najkľúčovejší partner pre zriadenie a činnosť komisie ZMOS,“ povedal pre SITA Lukáč.Na potrebu zásadnej reformy verejnej správy upozorňujú predstavitelia samospráv už roky. Krajom, mestám a obciam sa nepáči súčasný model financovania, pri ktorom sú odkázané na podielové dane z príjmov fyzických osôb a miestne dane a poplatky. ZMOS, SK8 a ÚMS sa zároveň zhodujú, že samosprávy potrebujú viac právomocí. Všetky tri združenia v minulosti kritizovali rozhodnutia vlády, ktorá na župy, mestá a obce preniesla časť svojich povinností, no zároveň im nevyčlenila finančné prostriedky na plnenie pridelených úloh.Od reformy verejnej správy očakávajú aj nové územné a správne rozdelenie Slovenska. Súčasné rozdelenie na osem samosprávnych krajov považujú za nevyhovujúce. Organizácie sa však nezhodujú v predstavách o novom územnosprávnom členení krajiny. Kým predseda ZMOS-u Branislav Tréger by uvítal rozdelenie Slovenska na štyri kraje (západoslovenský, stredoslovenský, východoslovenský a teritórium hlavného mesta), predseda ÚMS Richard Rybníček navrhuje rozdelenie krajiny na menšie, prirodzenejšie určené regióny.