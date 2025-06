Reformy presadzované Ficovou vládou ohrozujú demokratické princípy na Slovensku, konštatuje Brusel

Zákon o zahraničných agentoch

4.6.2025 (SITA.sk) - Niektoré reformy, ktoré presadzuje vláda, ohrozujú demokratické princípy na Slovensku. Konštatuje to monitorovacia skupina Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá bola 2. a 3. júna na Slovensku s cieľom posúdiť súčasný stav dodržiavania právneho štátu a demokratických zásad.Bruselská delegácia sa stotožňuje s rozsiahlymi obavami z pokračujúceho používania zrýchleného legislatívneho konania. Jej členovia vyzývajú na zmysluplné konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou ako neoddeliteľnou súčasťou riadneho legislatívneho postupu, k čomu nabádal aj Ústavný súd v súvislosti s reformou trestného práva.Podobné obavy sa objavili aj v súvislosti s tzv. „zákonom o zahraničných agentoch“. Podľa poslancov európskeho výboru zákon pravdepodobne mimoriadne sťaží fungovanie mimovládnych organizácií a vytvorí podmienky, ktoré urobia ich prácu prakticky neudržateľnou. Pretrvávajú tiež vážne pochybnosti o zlučiteľnosti zákona s Chartou základných práv EÚ.Delegáciu tvorili Javier Zarzalejos (EPP, ES), Sophie Wilmès (Renew, BE), Daniel Freund (Zelení/EFA, DE) a Milan Uhrík (ESN, SK). Poslanci Zarzalejos, Wilmès a Freund vydali po návšteve Slovenska vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že Slovensko vynaložilo úsilie na zvrátenie niektorých kontroverzných iniciatív, vrátane zníženia trestov za trestné činy súvisiace s korupciou alebo predĺženia premlčacej lehoty za sexuálne násilie.Monitorovacia skupina však trvá na tom, že stále je potrebný výrazný pokrok. Keďže viac ako 80 percent verejných investícií na Slovensku financuje Európska únia , EÚ zohráva priamu a zásadnú úlohu v hospodárskom rozvoji krajiny. Poslanci zdôrazňujú, že EÚ nie je len zdrojom financovania, ale je kľúčovým motorom príležitostí a prosperity pre ľudí na Slovensku.„Jednou z najväčších obáv je dopad reformy trestného práva, najmä na boj proti korupcii. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry môže výrazne znížiť protikorupčnú infraštruktúru a kapacity Slovenska v oblasti boja proti korupcii. Naznačuje to už výrazný pokles obvinení po reštrukturalizácii systému,“ uvádza sa vo vyhlásení.Stav slobody médií na Slovensku zostáva podľa europoslancov kritickou otázkou, ktorá si vyžaduje naliehavú pozornosť. „Rozhodnutie vlády nahradiť verejnoprávneho vysielateľa RTVS novovytvoreným subjektom STVR spolu so zmenami v postupe vymenovania jeho riaditeľa vyvolalo vážne otázky o nezávislosti vysielateľa od politického zasahovania a súladu procesov s Európskym zákonom o slobode médií, najmä pokiaľ ide o záruky redakčnej autonómie a udržateľného verejného financovania,“ uviedli.Spomenuli tiež postupný zánik investigatívnych a politických programov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore informovanej verejnej diskusie. „Prevládajúca nepriateľská atmosféra voči novinárom vedie k dezinformáciám, ohováračským kampaniam, politicky motivovaným vyšetrovaniam a podávaniu strategických žalôb proti účasti verejnosti, čo má odrádzajúci účinok ohrozujúci slobodu tlače a demokratickú diskusiu. Obzvlášť znepokojujúce je, že takto konajú vysokopostavení politici,“ konštatujú europoslanci.Delegácia tiež zobrala na vedomie obavy týkajúce sa ústavnej zmeny navrhnutej v januári, ktorá potvrdzuje nadradenosť slovenského práva nad medzinárodným právom v otázkach kultúry a etiky. Skonštatovala, že tento vývoj má priamy vplyv na základné hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktoré je EÚ povinná dodržiavať v rámci svojich právomocí.Pri výkone vnútroštátnych právomocí v oblasti rodinného práva by Slovensko malo rešpektovať právo EÚ a základné práva vrátane slobody pohybu, nediskriminácie a práva na súkromný a rodinný život.Monitorovacia skupina podá správu Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Zároveň vyjadrila svoju pripravenosť pokračovať v spolupráci so slovenskými orgánmi s cieľom zadefinovať ďalšie kroky, ktoré bude potrebné podniknúť. Návšteva sa konala po zverejnení najnovšej správy Komisie o právnom štáte v júli 2024 a v kontexte prebiehajúcej práce v Európskom parlamente.V priebehu dvoch dní sa delegácia stretla s približne dvadsiatimi predstaviteľmi verejných a iných inštitúcií vrátane premiéra Fica a ministrov spravodlivosti a kultúry, predstaviteľmi Národnej rady , poprednými predstaviteľmi súdnictva, s Ombudsmanom, ako aj so zástupcami médií, mimovládnych organizácií a ďalších organizácií zameraných na ochranu ľudských práv, demokracie a nediskriminácie.