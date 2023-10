Regenda a Chromiak s gólom, bodovali aj Sýkora s Mešárom

Štyria slovenskí hokejisti bodovali v nočných zápasoch nižšej zámorskej súťaže AHL. Pavol Regenda potvrdil formu a strelil už štvrtý gól v novej sezóne, no San Diego Gulls prehralo 2:3 s Ontariom Reign. V drese hostí skóroval jeho krajan Martin Chromiak.





Dvadsaťtriročný Regenda sa strelecky presadil aj v treťom stretnutí San Diega a sa stal treťou hviezdou zápasu. Útočník upravil v 48. minúte počas oslabenia na konečných 2:3, bol to už jeho druhý presný zásah v početnej nevýhode v tomto ročníku. So štyrmi gólmi je najproduktívnejším hráčom tímu a pýta si šancu v drese Anaheimu Ducks v NHL. Gulls nastúpili tretíkrát v sezóne proti Ontariu. Za Reign si Chromiak pripísal prvý gól v ročníku a celkovo druhý bod, keď v predchádzajúcom stretnutí dosiahol asistenciu.Adam Sýkora dvoma asistenciami prispel k triumfu Hartfordu Wolf Pack nad Wilkes-Barre/Scranton 5:0. Devätnásťročný krídelník tak dosiahol svoj prvý viacbodový zápas v AHL. Pripísal si aj jednu strelu a dva plusové body.Laval Rocket si poradili s Rochesterom Americans 8:4. V drese domácich získal asistenciu Filip Mešár, bol to jeho prvý bod v kariére v AHL.