Regenda putoval z NHL na farmu, Fehérváry je zranený

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Martin Fehérváry nepomôže svojmu tímu Washington Capitals najmenej týždeň pre zranenie v hornej časti tela, ktorý utrpel v sobotňajšom zápase proti Calgary Flames (2:5).Dvadsaťtriročný obranca Fehérváry utrpel v sobotu zranenie v hornej časti tela po bodyčeku od útočníka "plameňov" Milana Lucica. Washington ho v pondelok zapísal na listinu zranených hráčov, na ktorej pobudne najmenej týždeň.Bratislavský rodák už vynechal pondelkový duel proti Edmontonu Oilers (3:2) a s istotou si nezahrá ani v stredu proti Philadelphii Flyers , v piatok proti Seattlu Kraken a v nedeľu proti Winnpegu Jets. V doterajších 26 zápasoch aktuálnej sezóny strelil dva góly a pridal dve asistencie. Pavol Regenda sa po necelom mesiaci vrátil do záložného tímu San Diego Gulls AHL , informoval o tom klub Anaheim Ducks na svojom webe.Dvadsaťdvaročný útočník sa vracia do San Diega prvýkrát od 9. novembra, keď ho "káčeri" povolali do prvého tímu. Odvtedy odohral za Anaheim deväť duelov a strelil v nich jeden gól, v štyroch bol zdravý náhradník.Pri predošlom pobyte v AHL bodoval v každom zo štyroch stretnutí, pripísal si v nich dva presné zásahy a dve gólové prihrávky. Od svojej premiéry v NHL z 12. októbra odohral za Ducks 14 zápasov s bilanciou gól a dve asistencie.