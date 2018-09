RegioJet chce prijať 30 nových stevardov a vlakvedúcich

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 29. septembra (TASR) - Súkromný dopravca RegioJet chce prijať 30 nových vlakových stevardov, a tiež vlakvedúcich. Podľa koordinátora PR a komunikácie spoločnosti Martina Žarnovického totiž dopravca pred mesiacom spustil z Bratislavy do Prahy nové vlakové spoje. Zároveň plánuje kúpiť aj ďalšie vozne, ktoré by mali spoje do Bratislavy kapacitne posilniť.Spoločnosť chce preto prijať aj nový personál, ktorý by sa staral o obsluhu cestujúcich.opísal Žarnovický. Pracovať sa dá podľa jeho slov aj popri strednej či vysokej škole, podmienkou je dosiahnutie veku 18 rokov.Spoločnosť tak 4. októbra organizuje na bratislavskej hlavnej stanici deň otvorených dverí, ktorého súčasťou bude aj nábor nových zamestnancov. RegioJet hľadá tiež stevardov a šoférov aj do svojich autobusov a zároveň prijíma nových predajcov lístkov na bratislavskú hlavnú stanicu.