RegioJet spúšťa od nedele nový vlak medzi Bratislavou a Prahou

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Súkromný dopravca RegioJet spúšťa od nedele (2.9.) nový vlak, ktorý bude každý deň spájať Bratislavu s Brnom, Pardubicami a Prahou.opísal koordinátor PR a komunikácie spoločnosti Martin Žarnovický.Nový vlak bude z Bratislavy vychádzať každé ráno o 8.47 h a do Prahy príde o 12.42 h. V opačnom smere z Prahy bude štartovať podvečer o 17.21 h a do Bratislavy sa vráti o 21.12 h. Jazda mu bude trvať tri hodiny a 51 minút. RegioJet tak bude spájať hlavné mesto Slovenska a Česka po novom štyrikrát denne.Dopravca tiež očakáva na konci letných prázdnin nápor cestujúcich. Okrem zavedenia nového vlaku do prevádzky, spoločnosť 24 hodín denne monitoruje obsadenosť všetkých vlakov a tie najvyťaženejšie sa podľa Žarnovického snaží posilniť o ďalšie vozne.apeloval Žarnovický. K pridaniu posilového vozňa môže podľa jeho slov dôjsť aj iba niekoľko hodín pred odchodom vlaku.vysvetlil.Počas prvého polroka tohto roka pritom RegioJet prepravil vo vlakoch na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku takmer 4,5 milióna cestujúcich. Medziročne to znamenalo nárast o 23 %, keďže v rovnakom období minulého roka prepravil dopravca vo vlakoch 3,6 milióna cestujúcich. Do konca roka chce spoločnosť prepraviť spoločne s autobusmi 16 miliónov cestujúcich.