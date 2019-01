RegioJet: Z Bratislavy do Komárna si možno prenajmeme vozidlá od ZSSK

Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 29. januára (TASR) – Spoločnosť RegioJet rokuje s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR o zvýšení kapacít na trati Bratislava – Komárno. Ako informoval hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj, diskutuje sa o viacerých variantoch. Jedným z nich je nasadenie dvojpodlažných vozidiel. Možným riešením by pritom mohol byť aj prenájom súprav Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).Dopravca intenzívne rokuje s rezortom dopravy o zvýšení kapacít do konca platnosti existujúcej zmluvy, a to z dôvodu potreby reagovať na nárast počtu cestujúcich.ozrejmil Ondrůj.Nasadenie akýchkoľvek ďalších dvojpodlažných vozidiel, ktorých je v Európe všeobecne nedostatok, si bude podľa dopravcu vyžadovať najprv technické schválenie pre prevádzku na Slovensku.dodal hovorca. Celkovo by tak rezort dopravy mal mať od spoločnosti sedem až osem variantov posilnenia kapacít na trase Bratislava – Komárno a späť.Na tejto trati RegioJet prepravil v minulom roku takmer 3,8 milióna cestujúcich, čo je medziročne približne o milión viac. Táto trať je podľa dopravcu najvyťaženejšou jednokoľajnou železničnou traťou na Slovensku.Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) požiadal spoločnosť RegioJet, aby na trať v rannej špičke zabezpečila poschodové vozne. Tie by mali podľa rezortu dopravy zabezpečiť, že sa kapacita na sedenie zvýši o desiatky nových miest. Ministerstvo zároveň uistilo, že je pripravené byť nápomocné a urýchliť proces schválenia licencie týchto vlakov, aby mohli byť nasadené na trať už v najbližších týždňoch.