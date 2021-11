Regionálnym úradom a zdravotníckym zariadeniam bude pomáhať v boji s koronavírusom do tisíc vojakov

Vojaci

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Denne by malo v boji s pandémiou koronavírusu pomáhať do tisíc vojakov. Vláda v stredu totiž schválila návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (OĽaNO) na aktualizáciu použitia Ozbrojených síl Slovenskej republiky na riešenie mimoriadnej udalosti v spojitosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.Posilniť by mali vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné centrum zdravotníckych informácií a zdravotnícke zariadenia.by mali do 31. marca 2022 vykonávať organizačnú, administratívnu a zdravotnícku podporu.„Zdravotníckou podporou sa rozumie aj zapojenie zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v ozbrojených silách Slovenskej republiky, vrátane príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky nezdravotníckych odborností, ktorí absolvovali kurz sanitár počas núdzovej situácie alebo kurz sanitár počas krízovej situácie,“ vysvetlil schválený dokument.