Regióny dostanú ďalších desať miliónov eur. Migaľovo ministerstvo priblížilo, kam pôjde najväčšia investícia

Prínos pre obyvateľov regiónov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie podporené projekty

18.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) podpísalo ďalších 10 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej výške viac ako 10 miliónov eur. Podpora smeruje do oblastí školstva, kultúry, cestnej infraštruktúry a cestovného ruchu.Najväčšou investíciou je modernizácia dielní Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom za 3,83 milióna eur. Peniaze pôjdu do rekonštrukcie budovy dielní a materiálno-technického vybavenia pre výučbu mechatroniky, elektrotechniky a strojárstva. Súčasťou projektu je aj bezbariérový prístup a zlepšenie energetickej efektívnosti."Každý jeden z týchto projektov znamená konkrétny prínos pre obyvateľov našich regiónov. Modernizácia škôl, obnova kultúrnych pamiatok či zlepšenie dopravnej infraštruktúry sú kľúčové pre kvalitnejší život a rozvoj našich miest a obcí. Sme radi, že môžeme podporiť takéto dôležité investície, ktoré zvyšujú komfort, bezpečnosť a dostupnosť služieb pre všetkých," uviedol minister investícií Samuel Migaľ V Trenčianskom kraji podporí MIRRI okrem školy v Dubnici nad Váhom aj Základnú školu (ZŠ) Trenčianska Turná. Financie pôjdu na rekonštrukciu vnútorného vybavenia a povrchu telocvične a jazykovej učebne. Projekt zahŕňa modernizáciu učební, inštaláciu interaktívnych obrazoviek a nové športové vybavenie.V Nitrianskom kraji získali podporu tri projekty. Rekonštrukciou prejde budova školského internátu SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach, celkovo pôjde o čiastku 1,68 milióna eur. Finančnú injekciu dostane aj ZŠ a MŠ Úľany nad Žitavou, kde 235-tisíc eur pôjde na obstaranie vybavenia učební chémie a polytechniky a vybudovanie atletickej dráhy. V Hurbanove sa bude na ZŠ modernizovať učebňa fyziky, čiastočne sa debarierizuje budova, vybuduje sa výťah a zrekonštruuje sa elektroinštalácia.V Banskobystrickom kraji sa rekonštrukcie za 1,08 milióna eur dočká most ponad Hron pri železničnej stanici v krajskom meste. Základnú školu Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote čaká debarierizácia pavilónu s klubom detí, školskou jedálňou a kuchyňou, ako aj na modernizácia vzduchotechniky.Mesto Skalica v Trnavskom kraji získalo 1,57 milióna eur na komplexnú rekonštrukciu Gvadányiho domu. Peniaze poslúžia na zastavenie degradácie národnej kultúrnej pamiatky, zlepšenie podmienok pre kultúrne služby a rozvoj knižničnej činnosti. V Košickom kraji rozšíria kapacity základnej školy s maďarským vyučovacím jazykom v Drnave a zmodernizujú ZŠ L. Kossutha v Kráľovskom Chlmci.