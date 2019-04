Register vylúčených osôb z gamblingu sa odporúča ako doplnok k liečbe

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 11. apríla (TASR) - Register vylúčených osôb (RVO) z gamblingu odporúčajú psychológovia ako doplnok k liečbe patologických hráčov. Má byť pre nich poistkou, ktorá im pomôže abstinovať. Skonštatovala to vedúca terapeutov z Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave Monika Brošková.Doplnila, že aj z reakcií pacientov vyplýva, že sa cítia pokojnejšie a istejšie, ak sú v registri evidovaní." povedala.Zdôraznila, že lekár má v prípade diagnostiky patologického hráčstva povinnosť informovať pacienta o registri. Následne si od neho vypýta súhlas alebo nesúhlas s evidenciou." vysvetlila.Riaditeľ centra Ľubomír Okruhlica podotkol, že register má okrem iného predísť aj nepriaznivým efektom hráčstva, ako sú napríklad dlhy.ozrejmil. Zamedzenie vstupu sa netýka napríklad žrebov, tombol, číselných lotérií, okamžitých lotérií alebo kamenných stávkových hier.V súvislosti so zavedením RVO zaznamenali tiež nárast na linke pomoci pre problémy s hraním. V prvom štvrťroku 2019 na nej prijali 321 oprávnených hovorov, pričom poskytli 262 konzultácií k RVO.Ako ďalej ozrejmil psychológ bratislavského centra Boris Rášo, prevažne na ňu volajú samotní hráči (60 percent), väčšina z nich sú muži. Príbuzní tvoria 35 percent volajúcich, z nich najviac ženy. Najčastejšou závislosťou volajúcich hráčov sú automaty (69 percent), potom stávkovanie (14 percent) a tiež ich kombinácie (10 percent).Linka na čísle 0800 800 900 funguje od januára 2013, je anonymná a bezplatná. Dostupná je v pracovných dňoch od 9.00 do 13.00 h, počas víkendov zaznamená hovory záznamník.