Registrácia pre získanie Zelenej nafty 2019 končí v piatok 9. augusta

Bratislava 8. augusta (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje všetkých oprávnených záujemcov o získanie Zelenej nafty, že na zaregistrovanie sa a vytvorenie konta na portáli štátneho DataCentra zostáva čas už len do tohto piatka. Uviedol to hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík.vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.Podanie žiadosti o aktiváciu konta je nevyhnutným krokom na to, aby oprávnený poľnohospodár mohol o podporu z tzv. zelenej nafty vôbec požiadať.dodal Kožuch. Bližšie informácie k podpornému opatreniu Zelená nafta sú dostupné na webstránke PPA v časti Podpory/Štátna pomoc/Výzvy. Vytvoriť konto v štátnom DataCentre je možné už takmer mesiac, od 10. júla 2019.je podľa Machalíka prvá systémová štátna podpora v agrosektore v histórii Slovenska, ktorá bude na 100 % realizovaná elektronicky. Oprávnení žiadatelia budú môcť z tohto systémového opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby. V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky, či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny - mak, ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča i liečivých rastlín.