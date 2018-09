Registráciu na elektronickú komunikáciu s daniarmi netreba odkladať

Na snímke prezident Finančnej správy SR František Imrecze. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. septembra (TASR) – Registráciu na portáli Finančnej správy (FS) SR by v súčasnosti nemali odďaľovať najmä fyzické osoby – podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania na september. Upozorňuje na to hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.Povinnosť komunikovať elektronicky s finančnou správou majú od 1. januára všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a od 1. júla aj všetky fyzické osoby – podnikatelia, registrované pre daň z príjmov (živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a podobne).radí Skokanová.Ostatné daňové subjekty sa podľa nej môžu na elektronickú komunikáciu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní. Najneskôr teda do januára 2019 (pre podanie DP k dani z motorových vozidiel za rok 2018), respektíve do konca marca budúceho roka (podanie DP k dani z príjmov za 2018).Na uľahčenie elektronickej komunikácie fyzickým osobám – podnikateľom zorganizovala finančná správa školenia, pripravila informačný leták so základnými informáciami a rovnako aj leták so vzorom podávania dokumentov cez portál finančnej správy. FS spravila tiež redizajn portálu a zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre tie fyzické osoby – podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Podľa Skokanovej pripravuje FS aj ďalšie úpravy.Počet elektronicky komunikujúcich daňovníkov s finančnou správou sa neustále zvyšuje, aktuálne je zaregistrovaných takmer 552.000. Takáto forma komunikácie prináša podľa Skokanovej viaceré výhody.priblížila.