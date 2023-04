Registrované partnerstvá, interrupcie aj legalizácia marihuany. Referendum 23 má mať sedem otázok

Bolestivá menštruácia a jeden deň voľna

Referendom sa môžeme pohnúť ďalej

11.4.2023 (SITA.sk) - Referendum so siedmimi otázkami chce prostredníctvom petície presadiť občianska iniciatíva Referendum 23. Otázky sa týkajú interrupcií eutanázie , bezplatného poskytovania menštruačných hygienických pomôcok či legalizácie marihuany . Ich zodpovedaním chce iniciatíva prispieť k ukončeniu eticko-kultúrnych vojen v spoločnosti.„S blížiacimi sa voľbami sme aj my rozmýšľali nad tým, čo by sme spravili pre našu krajinu, čo by ju zjednotilo a raz a navždy vyriešilo otázky, ktorými sa naši politici iba zakrývajú, aby nemuseli riešiť reálne problémy nás, občanov. Preto sme sa rozhodli, že im pomôžeme a vyriešime to za nich," povedal v utorok na tlačovej konferencii Ján Kuráň z iniciatívy Referendum 23, ktorý je zároveň mestským poslancom v Ružomberku (kandidoval ako nezávislý).Dostatočnú účasť na referende, a tým aj jeho platnosť chce iniciatíva dosiahnuť jeho spojením so septembrovými parlamentnými voľbami.Prvá zo siedmich otázok sa týka súhlasu so. Druhá sa pýta na názor napre všetky ženy, ktoré to potrebujú a nemajú dostatok finančných prostriedkov.Občania sa v petícii môžu vyjadriť aj k tomu, či súhlasia, aby ženy s lekársky potvrdenou bolestivou menštruáciou mali, plne hradeného zo zdravotného poistenia. V ďalšej otázke občianska iniciatíva zisťuje„Mali by sme si konečne zodpovedať na to, či chceme, aby končili ľudia vo väzení za to, že si zapália jointa, a to často s oveľa vyššími trestami ako za zabitie cudzinca alebo za rozkrádanie miliónov eur zo štátneho rozpočtu," povedal Kuráň.Iniciatíva Referendum 23 o sebe tvrdí, že je „partia nadšencov z Ružomberka“ a nie je napojená na žiadnu politickú stranu, cirkev či obchodnú spoločnosť. S témou petície a referenda oslovila ešte pred veľkonočnými sviatkami všetky politické strany a v súčasnosti čaká na ich reakciu.„Ako občania Slovenskej republiky chápeme, že referendum je nástroj, ktorý sa má využívať až v najnutnejších prípadoch. Trápi nás však, kam sa Slovensko za svoju existenciu dostalo," tvrdí iniciatíva. Zároveň dodáva, že počas nedávneho referenda o predčasných voľbách ich politici presvedčili, že referendum je jediný spôsob, ako sa pohnúť ďalej. Petíciu možnosť nájsť na stránke referendum23.sk