Regling: Nie je dôvod obávať sa, že Taliansko stratí prístup na trhy

Nusa Dua 11. októbra (TASR) - Strata prístupu Talianska na finančné trhy či pokles jeho ratingu pod investičné pásmo v súčasnej situácii nehrozí a prirovnávať Taliansko ku Grécku z obdobia krízy nie je fér. Uviedol to šéf Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) Klaus Regling, podľa ktorého je talianska ekonomika stále dostatočne silná.Talianska vláda v poslednom období znervóznila trhy, keď pred dvomi týždňami oznámila, že na budúci rok počíta s rozpočtovým deficitom na úrovni 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je trojnásobne vyššia hodnota, než plánovala predchádzajúca vláda. To by znamenalo aj vyšší štrukturálny deficit, ako aj verejný dlh. Ten už teraz dosahuje 133 % HDP, čo je po Grécku druhý najvyšší dlh v Európe.V rámci panelovej diskusie počas výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky na indonézskom ostrove Bali Regling reagoval na otázky, čo by sa stalo, ak by Taliansko stratilo prístup na finančné trhy tak, ako sa to stalo Grécku v roku 2010. Grécko následne museli zachraňovať Európska únia a MMF. Celkovo krajinu podporili tri záchranné balíky, pričom posledný, tretí program pomoci opustilo Grécko tento rok v auguste.povedal Regling.Šéf ESM poukázal na to, že ani v čase gréckej dlhovej krízy Taliani nestratili prístup na finančné trhy.uviedol Regling. Poukázal aj na prebytok bežného účtu platobnej bilancie či vysoké úspory súkromného sektora.Dodal, že nesúhlasí s predstavou talianskej vlády o rozpočtovom deficite na najbližšie roky, upozornil ale, že vláda po tlaku ďalších členov eurozóny a investorov už určité ústupky urobila a verí, že to nie je koniec. Navyše je potrebné počkať si na ďalšie detaily, keďže Európskej komisii bude návrh rozpočtu predložený až na budúci týždeň, dodal Regling, ktorý zopakoval, že Taliansko má svoju silu, takže nie je dôvod hneď očakávať najhoršie.