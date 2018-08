Regulačný úrad v Británii poukázal na rozsah závislosti od mobilov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. augusta (TASR) - Pätina dospelých Britov v súčasnosti trávi za týždeň viac času na internete než v práci. Majitelia smartfónov pritom kontrolujú svoje zariadenia v priemere každých 12 minút a takmer dve tretiny ľudí označujú internet za nevyhnutnú súčasť svojho života, vyplýva z výročnej správy britského regulačného úradu Ofcom. Informovali o tom vo štvrtok stanice Sky News a BBC.Správa ukázala, že Briti sú v priemere24 hodín týždenne, čo je dvojnásobne dlhšie než v roku 2007, a 20 percent z nich strávi na internete až 40 hodín za týždeň. Polovica opýtaných uviedla, že život by bol bez internetuOfcom vo svojej štúdii o komunikačnom trhu tiež zistil, že hoci je dnes v Spojenom kráľovstve viac mobilných telefónov než obyvateľov, počet telefonátov z nich v roku 2017 vôbec po prvý raz klesol. Dôvodom môže byť rastúca popularita komunikačných aplikácií ako WhatsApp, ktorých používanie správa neskúma.Len 75 percent majiteľov smartfónov považuje za dôležité používanie mobilného telefónu na hovory, no až 92 percent z nich si to isté myslí o používaní svojho zariadenia na surfovanie po internete.Dvaja z piatich dospelých (40 percent) si pozrú svoj telefón do piatich minút po tom, ako sa zobudia. V skupine respondentov mladších ako 35 rokov sa ich podiel zvyšuje na 65 percent. Ešte päť minút pred uložením sa na spánok si telefóny pozerá 37 percent dospelých, čo sa vo vekovej skupine do 35 rokov znova zvyšuje na 60 percent.Štúdia síce ukazuje, že ľudia oceňujú výhody mobilných zariadení, odhaľuje však tiež nevýhody - 15 percent opýtaných má totiž pocit, že sú stále v práci, a viac ako polovica priznala, že takéto zariadenia negatívne ovplyvnili ich priamu, osobnú komunikáciu s priateľmi a rodinou.