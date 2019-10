Regulátor hazardných hier od júna skontroloval množstvo kvízomatov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. októbra (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) intenzívne vníma problematiku takzvaných kvízomatov a podniká kroky na kontrolu ich prevádzkovania. Od vzniku úradu v júni tohto roku skontroloval ÚRHH vyše 200 takýchto zariadení. Akcia, ktorá by mala odstrániť nelegálne prevádzkovanie kvízomatov, si vyžaduje dôkladnú prípravu a spoluprácu so všetkými stranami, aby bolo možné uložiť sankcie za porušenie zákona, uviedol vo štvrtok ÚRHH v stanovisku zverejnenom na internetovej stránke úradu.Údajnú nečinnosť Ministerstva financií SR, Finančnej správy SR a ÚRHH kritizovali v stredu (9. 10.) na tlačovej konferencii poslanci opozičného hnutia Sme rodina, Boris Kollár a Peter Pčolinský. Finančné riaditeľstvo SR aj Ministerstvo financií SR obvinenia nekomentovali a odkázali TASR na reakciu ÚRHH.Podľa poslancov hrozí Slovensku únik za nezaplatené licencie na výherné automaty, pretože majitelia týchto zariadení ich na základe znaleckého posudku deklarujú ako vedomostné súťaže. Ďalším problémom je, že sa tieto automaty, ktoré vyplatia prípadnú výhru po zodpovedaní jednoduchej otázky, vracajú do pohostinstiev a iných prevádzok, kde výherné automaty zákon zakazuje.ÚRHH upozornil, že kvízomaty sa objavili už v minulosti.dodal úrad.Podľa stanoviska ÚRHH hľadajú výrobcovia kvízomatov možnosti, ako úpravou týchto zariadení obísť právne normy, s čím však nebojuje len Slovenská republika, ale viaceré členské štáty EÚ.píše sa v stanovisku. Prísne a jednoznačné nastavenie pravidiel prevádzkovania hazardných hier na Slovensku si však podľa úradu vyžaduje podporu politického spektra a finálne znenie príslušného zákona je v rukách ministerstva financií, ako orgánu zodpovedného za tvorbu legislatívy v oblasti hazardných hier.