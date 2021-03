Rehabilitácia po korone?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2021 (Webnoviny.sk) -Postcovidová rehabilitácia je novou špecializáciou OXYMEDU, hyperbarického centra v Piešťanoch. Od februára liečia pacientov po prekonaní COVID-19. Prvé výsledky potvrdzujú, že nádej na zlepšenie stavu po COVID-19 existuje. Ide však o dlhodobý náročný proces, ktorý má byť sprevádzaný odborníkmi.Dr. Inna Durda, vedúca Oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie, vo svojej praxi pozoruje úplne odlišné prejavy toho istého ochorenia. Rôznorodosť postcovidových symptómov pripisuje poznaniu, že koronavírus je zradný a ovplyvňuje rôzne orgány:Väčšine ľudí po prekonaní ochorenia nezostávajú dlhodobé príznaky. Pacienti, ktorí si však sťažujú na následky infekcie, potrebujú odbornú pomoc. Podceňovanie nie je na mieste a tu zohráva dôležitú rolu kvalitná diagnostika. Ako potvrdzujú v ADELI, liečba pacientov môže byť efektívna len, ak je kvalitne zdokumentovaný zdravotný stav a vplyv na rôzne systémy organizmu, nielen pľúca. Následne je nutné vypracovať liečebný rehabilitačný plán s konkrétne stanovenými terapeutickými cieľmi. Zanedbanie varovných signálov a symptómov môže mať neblahý vplyv na vývoj zdravotného stavu pacienta. Prístup lekárov v ADELI k rehabilitačnej liečbe pacienta je tradične komplexný, nad rámec známych diagnóz.V ADELI, kde poskytujú rehabilitačnú liečbu už 17 rokov, majú skúsenosti s rehabilitáciou pacientov s poruchami centrálnej nervovej sústavy. Tieto stavy často spôsobuje odkysličenie mozgu pri náročných operáciách, umelé dýchanie, kóma. Práve hyperbarická komora v ADELI roky dokazuje, že jej účinok posilňuje efekt fyzioterapie. Tlakové komory nie sú technologickou novinkou, avšak sú stále populárnejšie práve vďaka vysokej bezpečnosti a účinkom na rôzne diagnózy. Terapia s názvom hyperbarická oxygenoterapia je momentálne hlavným pilierom aj post-covidového programu v Adeli. V zariadení s rozmermi malého lietadla dýcha pacient čistý medicínsky kyslík pod tlakom akoby 12 metrov pod vodnou hladinou. Kompenzuje sa tak nedostatok kyslíka a aktivujú sa časti tkanív, pričom sa obnovuje ich funkčnosť. Denný 75–minútový pobyt v špeciálnej komore sa stal najpodstatnejším prvkom liečby následkov COVID-19, známych dnes pod názvom Dlhý covid alebo Post-covidový syndróm.Ako funguje Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT)? HBOT lieči vďaka vlastnostiam kyslíka: pod tlakom sa kyslík dostáva do dlho odkysličených tkanív ľudského organizmu, vrátane mozgu a šíri sa plazmou do miest, kde sa pri normálnom tlaku vôbec nedostane. ", - hovorí medicínsky riaditeľ ADELI Dr. Erkin Dzhamanbaev.Unikátny rehabilitačný program v ADELI je intenzívny a vhodný pre pacientov po prekonaní COVIDu so stredne ťažkým priebehom. Pacient absolvuje taktiež respiračnú fyzioterapiu, spirometrický dychový tréning, dychové cvičenia, liečebnú proprioceptívnu gymnastiku, meditáciu či zvukovú rezonančnú terapiu. Súčasťou rehabilitačných programov sú tiež masáže, tanec, chôdza a meditácia. Denný program je zaplnený terapiami i oddychom. Minimálny odporúčaný čas rehabilitácie je jeden týždeň.Efekt post-covidovej rehabilitácie bol viditeľný na nálade pacientov, radosti, záujme o okolie, lepšom spánku. Pacienti referovali tiež viac psychickej vyrovnanosti, menej bolesti. Vďaka rehabilitácii v centre sa zmenilo držanie tela, rekonvalescencia sa urýchlila, upravil sa pracovný a športový výkon.pripomína Rastislav Jakubkovič, vedúci projektu Post-covidovej rehabilitácie.Centrum hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED v ADELI momentálne ponúka tri rôzne programy pre postcovidových pacientov. Majú rôznu formu, dĺžku i intenzitu. Sú zároveň vhodné pre klientov, ktorí uprednostňujú rehabilitačný pobyt s ubytovaním, ako aj pre ambulantných pacientov. Programy s názvami Zdravé pľúca, Moja rehabilitácia a komplexný program Myseľ a telo sú zostavené tak, aby zohľadnili individuálne terapeutické ciele jednotlivých pacientov a pacient sa mohol čo najskôr "vrátiť do života".Liečbu v centre Adeli nehradí poisťovňa. Bližšie podmienky a informácie o účinkoch liečby nájdete na https://oxymed.sk/liecba-diagnoz/post-covid19-syndrom/ Informačný servis