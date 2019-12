Reichelta čaká operácia kolena, sezóna sa pre neho skončila

Na snímke Hannes Reichelt (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bormio 29. decembra (TASR) – Pre rakúskeho lyžiara Hannesa Reichelta sa sezóna predčasne skončila. Tridsaťdeväťročný rutinér si pri páde v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v Bormiu roztrhol predný krížny väz a poškodil kĺbové puzdro v kolene a v najbližších hodinách podstúpi operáciu. Po vyšetrení magnetickou rezonanciou o tom informoval Rakúsky lyžiarsky zväz (ÖSV).Reichelt stratil v hornej časti trate v Bormiu kontrolu nad svojimi lyžami a skončil v ochrannej sieti. So zraneniami ho museli previesť vrtuľníkom do nemocnice. Zjazd po jeho páde na 15 minút prerušili. Skúsený zjazdár sa mal ešte v nedeľu v Innsbrucku podrobiť operácii, po nej ho čaká dlhá rekonvalescencia. Podľa agentúry APA by to mohlo znamenať aj koniec kariéry.Reichelt je majster sveta v super-G z Beaver-Creeku 2015, v jeho obľúbenej disciplíne získal aj striebro na MS 2011 v Garmisch-Partenkirchene a v roku 2008 vybojoval malý krištáľový glóbus za sezónny triumf v super-G.