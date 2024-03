Rekodifikáciu trestných kódexov má vláda v programovom vyhlásení. Bude ďalšia novelizácia Trestného zákona?

13.3.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia ešte nie je dohodnutá na prípadnej ďalšej novelizácii Trestného zákona. Pre médiá to po stredajšom rokovaní vlády povedal minister spravodlivosti Smer-SD ).„Najprv musí dôjsť ku koaličnej dohode, či vôbec s takouto iniciatívou prídeme. Či to bude pred samotným rozhodnutím ústavného súdu ," uviedol Susko.Pripomenul pritom, že rekodifikácia trestných kódexov je v programovom vyhlásení vlády. „Takže my, samozrejme, budeme pracovať na rekodifikačných prácach a budeme pokračovať v prácach, až kým neprídeme k návrhu – nejakej finálnej verzii, ktorá nemá súvis s touto novelou," dodal minister. Robert Fico začiatkom marca vyhlásil, že vláda môže pripraviť ďalšiu novelu Trestného zákona , v ktorej by upravili oblasti, pri ktorých nebude otázny ich súlad s ústavou.