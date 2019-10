Rekonštrukcia bratislavskej Pradiarne 1900 napreduje

Ilustračná foto. Foto: YIT Slovakia Foto: YIT Slovakia

Bratislava 17. októbra (TASR) – Obnova budovy Pradiarne 1900, národnej kultúrnej pamiatky (NKP) a jednej z najvýznamnejších priemyselných pamiatok v Bratislave napreduje. Spolu s ňou prechádza rekonštrukciou aj budova Silocentrály, ktorá bola v minulosti "srdcom" bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Obe historické budovy, ktorých obnova by mala stáť 20 až 23 miliónov eur, budú súčasťou novej mestskej štvrte Zwirn." uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Radek Pšenička zo spoločnosti YIT Slovakia, ktorý stojí za projektom.Rekonštrukčné práce oficiálne odštartovali pred rokom. Za ten čas bol celý areál očistený od stavieb, ktoré čiastočne zakrývali, boli spojené alebo zakonzervovali niektoré časti starej Pradiarne a Silocentrály. Podobne sa realizovali práce v interiéri, pristúpilo sa k rekonštrukcii statických prvkov, ako stropov a stĺpov, ale tiež otvorov a okien na budovách. V súčasnosti sa pracuje napríklad na podlahách, nosných konštrukčných prvkoch, pokračujú ďalšie prípravné práce v rámci interiéru, vrátane technológie či vzduchotechniky. "" poznamenal Pšenička.Po rekonštrukcii by sa mala Pradiareň 1900 stať dominantou štvrte, ktorá prinesie občiansku vybavenosť v podobe obchodných prevádzok na prízemí a kancelárií na vyšších poschodiach. Kancelárske priestory spolu s kultúrno-spoločenským priestorom a auditórium by mali vzniknúť v niekdajšej Silocentrále.Súčasťou projektu má byť zhruba hektárové námestie, ktoré peši alebo bicyklom prepojí Svätoplukovu a Páričkovu ulicu a podzemné garáže s nájazdmi. Pre jedno odvolanie v rámci procesu sa čaká na rozhodnutie okresného úradu. Spoločnosť verí, že povolenie na pokračovanie v územnom konaní a následne v stavebnom konaní dostane ešte tento rok. So stavebnými prácami by chcela začať začiatkom budúceho roka, ukončiť ich v prvom alebo druhom kvartáli 2021. V procese územného konania je momentálne aj prvý z troch polyfunkčných súborov. V rámci nich pribudne od 800 do 900 bytov, obchodné prevádzky, kaviarne a ďalšie služby, ale tiež zdravotnícke priestory a vlastná materská škola. Developer v minulosti v blízkosti predmetného územia zároveň v rámci projektu Pari zrekonštruoval a nastaval niekdajšiu ubytovňu.Uhorskú cvernovú továreň (s názvom Zwirn Fabrick) založili v roku 1900 obchodníci z Rakúska a Anglicka. Pradiareň bola od začiatku najimpozantnejšou stavbou areálu a nazývali ju aj Priemyselný palác. Jej unikátna konštrukcia pozostáva z liatinových stĺpov (403 kusov a jeden betónový) spolu s koľajnicovými nosníkmi, do ktorých sú zaklenuté stropné klenby. Na budove Pradiarne sa nachádza 505 okien v 78 tvarových variáciách. Silocentrála bude mať po rekonštrukcii 13 tvarových typov okien. Pradiareň bola prestavaná v 60. rokoch 20. storočia, výroba v továrni bola ukončená v 90. rokoch 20. storočia. Za NKP bola vyhlásená v roku 2007.