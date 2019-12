Rekonštrukcia cesty medzi Myjavou a NMnV bude pokračovať na budúci rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Myjava 6. decembra (TASR) - Prvá etapa rekonštrukcie cesty II/581 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou, ktorú začal zhotoviteľ v auguste tohto roka, sa skončila. Ako informovala spoločnosť Skanska SK, do polovice novembra stihla zrealizovať na ceste, ktorá patrí do správy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), najkomplikovanejší úsek s mikropilótovou stenou. Aktuálne sú práce pozastavené, pokračovať budú na jar budúceho roka.Celková dĺžka prvej etapy rekonštruovanej je 1245 metrov. Po kompletnom ukončení rekonštrukčných prác bude mať úsek vybudovaných 210 nových mikropilót, nový trativod, bezpečne vystužený svah, osadené nové zvodidlá a smerové stĺpiky, zasanované steny priepustov, a tiež novú a bezpečnú asfaltovú vozovku.Podľa časového harmonogramu sa tento rok zrealizovala časť, ktorá bola najviac zaťažená a najkomplikovanejšia. Vyžadovala si osadenie mikropilótov do hĺbky až osem metrov. "" uviedol oblastný manažér zhotoviteľa Marek Štancel.Za tri mesiace sa na tomto, 157 metrov dlhom, úseku cesty zrealizovala aj výmena konštrukčných vrstiev vozovky v jednom jazdnom pruhu a osadené boli aj zvodidlá. "," doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.Ako ďalej informoval, TSK už má vysúťažený ďalší úsek tejto cesty, ktorý ide z Myjavy na Starú Turú. "" doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.