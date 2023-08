Rekonštrukcia kaštieľa v Čunove je v záverečnej fáze, schátraná budova sa mení na vzdelávacie centrum (foto)

Ukončenie prác na jeseň

Interaktívna expozícia

Obnoviteľné zdroje energie

23.8.2023 (SITA.sk) - Rekonštrukcia kaštieľa v bratislavskom Čunove sa nachádza v záverečnej fáze. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman , komplexnú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky začali v máji 2021.„Na jej konci sa pôvodne schátraná budova a okolie premenia na unikátne environmentálne a vzdelávacie centrum,“ uviedla s tým, že otvorené a sprístupnené verejnosti by mohlo byť už začiatkom roka 2024.„Rekonštrukcia kaštieľa je vo finálnej fáze. Dokončujeme vonkajšiu fasádu budovy a vnútri nás čakajú už len dokončovacie práce - podlahy a dlažby, osadenie dverí a svietidiel, sociálne zariadenia a maliarske práce,“ poznamenal predseda BSK Juraj Droba s tým, že v rámci revitalizácie záhrady sú ešte potrebné sadové úpravy a osadenie altánku.„Ukončenie prác očakávame na jeseň tohto roku. Následne bude do priestorov inštalovaná interaktívna náučná expozícia, ktorá bude prístupná verejnosti,“ doplnil.Rekonštrukcia čunovského kaštieľa a priľahlej záhrady pozostávala z viacerých fáz. Nakoľko ide o národnú kultúrnu pamiatku, obnova zohľadňovala architektonicko-umelecko-historický pamiatkový výskum a následné reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt.V budove kaštieľa vznikne interaktívna expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu, ako sú delta Dunaja či lužné lesy. Vnútri vzniknú tvorivé dielne a multifunkčná sála.„V záhrade budú umiestnené rôzne zážitkové a interaktívne prvky ako biotopové jazierko schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ako aj záchranná stanica pre zranené živočíchy,“ priblížila Forman. Kaštieľ bude využívať obnoviteľné zdroje energie, a to konkrétne vykurovanie tepelným čerpadlom.„Takisto boli zrealizované adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia,“ vymenovala Forman s tým, že pri stavebných prácach použili moderný stroj, pomocou ktorého zhodnotili stavebný odpad a prebytky zeminy z výkopových a búracích prác.Rekonštrukčné práce sú spolufinancované cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko a revitalizačné práce cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.Ekocentrum Čunovo sa buduje cez prebiehajúce projekty „Ecoregion SKAT“ a „Ecoregion SKHU“ spolu s ďalšími tuzemskými a cezhraničnými partnermi. Náklady na stavebné práce a expozičné priestory dosiahli viac ako 4,2 milióna eur.