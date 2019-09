Rekonštrukcia mosta výrazne obmedzí dopravu v Považskej Bystrici

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 4. septembra (TASR) – Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenia na Orlovskom moste v Považskej Bystrici. Čiastočná uzávierka mosta cez Váh súvisí s rekonštrukciou cesty II/517 v úseku Považská Bystrica – Domaniža.Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, výrazné dopravné obmedzenia sa začnú vo štvrtok (5. 9.) a potrvajú do až do 31. mája budúceho roka. Doprava bude presmerovaná do dvoch protismerných jazdných pruhov a bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným značením, dopravnými zariadeniami, prípadne riadená príslušníkmi polície a osobami spôsobilými na riadenie cestnej premávky.doplnil Kudlička.