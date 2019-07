Rekonštrukcia Notre-Dame sa zatiaľ nezačne, tvrdí architekt

Profesionálny výškový pracovník na archívnej snímke upevňuje natiahnutú nepremokavú plachtu na zadnej časti chrámovej lode katedrály Notre Dame v Paríži 26. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. júla (TASR) - Rekonštrukčné práce na parížskej katedrále Notre-Dame, ktorú pred tromi mesiacmi spustošil rozsiahly požiar, sa ešte nemôžu začať, keďže jej budova zatiaľ nie je dostatočne bezpečná. Uviedol to v stredu Philippe Villeneuve, architekt poverený rekonštrukciou Chrámu Matky Božej, informovala agentúra AP.Villeneuve stanovisko odvysielala francúzska televízia, keď priestory poškodenej katedrály navštívil minister kultúry Franc Riester.Prezident Emmanuel Macron chce katedrálu obnoviť do piatich rokov.Minister však uviedol, že čo sa týka rekonštrukcie, najdôležitejšie sú bezpečnosť a kvalita - a to napriek cieľu dokončiť ju do roku 2024.Trosky vnútri chrámu sú odstraňované pomocou robota. Pod 28 pilierov sa umiestňujú drevené podporné klenby, ktoré však nie sú upevnené aj v kameni.Návrh zákona o rekonštrukcii odsúhlasili v utorok poslanci francúzskeho Národného zhromaždenia. Tento zákon si kladie za cieľ koordináciu opráv na Notre-Dame i spravovanie 850 miliónov eur, čo sú dary, ktorými na obnovu katedrály prisľúbili prispieť jednotlivci, rôzne komunity či firmy.Silný požiar v katedrále Notre-Dame vypukol podvečer 15. apríla. Začal sa na lešení postavenom kvôli prebiehajúcemu reštaurovaniu chrámu. Katedrála bola požiarom vážne poškodená: strecha nad hlavnou loďou sa prepadla dovnútra spolu so štíhlou vežou postavenou na hrebeni strechy nad presbytériom katedrály, tzv. sanktusníkom.