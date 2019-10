Rekonštrukcia priechodu Vyšné Nemecké by mala stáť 6,4 mil. eur

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini, riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR Ladislava Csémi a ministerka vnútra SR Denisa Saková počas návštevy slovensko-ukrajinskej hranice 22. októbra 2019. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava/Sobrance 22. októbra (TASR) – Cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké by mal prejsť komplexnou rekonštrukciou. V rámci nej sa má rozšíriť súčasné pracovisko osobnej dopravy na strane vstup o tri jazdné pruhy a na strane výstup o dva jazdné pruhy. Predpokladané výdavky sú vo výške 6,4 milióna eur. Vyplýva to z návrhu ministerstva financií, ktorý na utorkovom výjazdovom rokovaní v Sobranciach schválila vláda.konštatuje sa v predkladacej správe. Zároveň bude vytvorený nový chodník pre peších v oboch smeroch vrátane nového objektu určeného na vybavovanie peších cestujúcich.Stavebná investičná akcia by mala byť ukončená do konca roka 2020.približuje sa v materiáli.