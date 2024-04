Rekonštrukcia Spišského hradu sa opäť oddiali, SNM bude musieť znovu vyhlásiť verejnú súťaž

Odporúčanie zopakovať verejnú súťaž

Rekonštrukcia hradu je náročná

20.4.2024 (SITA.sk) - Slovenské národné múzeum (SNM) bude musieť opakovať verejné obstarávanie na rekonštrukciu Spišského hradu.Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská, s úspešným uchádzačom z pôvodnej súťaže nemohlo múzeum uzatvoriť zmluvu vzhľadom na to, že v zákonnej lehote neposkytol riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzatvorenie.Nedodal totiž požadované dokumenty.Ako ďalej uviedla Bačinská, rezort kultúry vedeniu SNM odporučil, aby nepodpisovalo zmluvu s uchádzačom, ktorý bol druhý v poradí, ale aby súťaž zopakovalo. Tým by mala byť dodržaná transparentnosť, pravidlá férovej súťaže i legislatíva.„Napriek tomu, že to celý proces rekonštrukcie predĺži, v zmysle transparentnosti sme nemali inú možnosť, ako odporučiť vedeniu múzea proces zopakovať. Pre urýchlenie celého procesu sme sa rozhodli, že súťaž bude vyhlásená iba na čiastočnú rekonštrukciu, ktorá bude financovaná z rozpočtu múzea, teda rezortu kultúry,“ vysvetľuje generálny tajomník Služobného úradu MK SR Lukáš Machala Dodal, že ďalšia časť by mala byť financovaná z Programu Slovensko , teda zo zdrojov EÚ , a to po tom, ako ministerstvo investícií vyhlási výzvu na daný účel.Celková rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky , zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO , je podľa ministerstva náročná ako z finančného hľadiska, tak aj z hľadiska rozlohy hradu.MK SR doplnilo, že SNM rekonštrukciu rozdelilo na päť etáp, mala by trvať niekoľko rokov.