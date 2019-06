Rekonštrukcia vedenia spôsobí rozsiahlu odstávku elektriny v Púchove

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zubák 11. júna (TASR) – Rekonštrukcia vedenia vysokého napätia v prihraničnej obci Zubák v Púchovskom okrese je dôvodom rozsiahlej odstávky elektrickej energie v Zubáku a v Hornej Breznici. Bez elektriny budú obyvatelia obcí počas pracovných dní až do 28. júna.Ako informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Miroslav Gejdoš, rekonštrukcia vedenia vysokého napätia v obci Zubák je nevyhnutná, aby bola elektrická sieť v oblasti aj naďalej bezpečná a spoľahlivá ďalšie desiatky rokov.uviedol Gejdoš.Obmedzenia dodávky sa začali v pondelok (10. 6.), od pondelka do piatka budú obyvatelia obcí bez elektriny od 7.00 do 21.30 h.doplnil hovorca.Ako dodal, ak to okolnosti dovolia, využijú dostupné prostriedky na to, aby dosah na obyvateľov ešte znížili. Ak sa nevyskytnú žiadne nepredvídateľné komplikácie, je možné, že odstávky budú počas jednotlivých dní končiť skôr ako v avizovanom čase 21.30 h. V pondelok obnovili dodávku elektriny už o 19.30.