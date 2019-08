Rekonštrukcia železničnej stanice Spišská Nová Ves potrvá ešte mesiac

Na snímke muž prechádza cez koľaje k zrekonštruovanej budove železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi 28. augusta 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Spišská Nová Ves 28. augusta (TASR) – Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi v súčasnosti finišujú s prácami na jej modernizácii, rekonštrukcia objektu by mala byť hotová koncom septembra. TASR to potvrdil hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč s tým, že stavenisko odovzdali zhotoviteľovi ešte pred rokom.vymenoval hovorca.Dodal, že v budove dopravnej kancelárie bude vybudovaná nová plynová kotolňa a stavebné úpravy CO krytu. Súčasťou prestavby je tiež rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR a Železničnej spoločnosti Slovensko.doplnil Lukáč.V rámci prestavby budú zrekonštruované aj spevnené plochy pred a okolo železničnej stanice. Vzhľadom na pripravovaný návrh realizácie nových parkovacích plôch, prestavba rieši aj prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. koľajou, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pohybu osôb ku pripravovanému parkovisku. Vybuduje sa aj oceľový prístrešok na skladisku kontajnerových nádob.V súčasnosti je už kompletne dokončená budova dopravnej kancelárie so všetkými rozvodmi a zariadeniami vrátane jej okolia a spevnených plôch. Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory sú ukončené a pripravené pre odovzdanie a prevzatie.zdôraznil Lukáč s tým, že modernizáciou stanice sa vylepšia parametre po stránke stavebno–technickej pre tamojších zamestnancov i cestujúcej verejnosti. Zároveň sa podľa neho vylepší aj z estetického a bezpečnostného hľadiska.