Rekonštrukcia Zoborského kláštora bude pokračovať aj v budúcom roku

Nitra 25. decembra (TASR) - Rekonštrukcia Zoborského kláštora v Nitre, ktorý sa stal v posledných rokoch novou turistickou lokalitou v meste, bude pokračovať aj v budúcom roku. Počas tohto roka boli ukončené práce na opláštení príbytku mnícha – pustovne, východnej, severnej a západnej stene. V roku 2020 ostáva opláštiť južnú stenu a dva štíty, informoval Ján Kratochvíl, predseda Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý sa podieľa na záchrane ruiny kláštora. Turistická sezóna sa v areáli kláštora začne 1. mája.Tohtoročnou novinkou bola možnosť prezrieť si príbytok mnícha prostredníctvom rozšírenej reality. Sprievodca previedol návštevníkov priestorom, ako vyzeral kedysi, keď v pustovni mních býval, študoval, pracoval a oddychoval. Samotné zariadenie jednotlivých miestností priblížilo každodenný život mníchov.povedal Kratochvíl.Záujemcovia budú mať možnosť vidieť nájdené archeologické nálezy, detaily stavieb, maketu kláštora a spoznať históriu tohto miesta, siahajúcu do 9. storočia, do obdobia Veľkej Moravy. Rozsah realizácie rozšírenej reality záleží podľa vyjadrenia predsedu spolku od získania finančných prostriedkov z grantových schém.Kláštor sv. Hypolita je najstarším známym kláštorom na Slovensku. O založení Zoborského kláštora sa nezachovali žiadne písomné správy, podľa historikov však bol založený v 9. storočí. S kláštorom sa spája niekoľko dôležitých prameňov k našim dejinám, ako sú najstaršie, v origináli zachované listiny z nášho územia, Zoborské listiny z roku 1111 a 1113, najstaršia uhorská legenda, tzv. Maurova legenda o sv. Svoradovi a Beňadikovi, a najstaršie kronikárske diela uhorskej a českej historiografie – Kosmasova kronika. V roku 1471 kláštor zničilo vojsko poľského kráľa Kazimíra.V 17. storočí sa otvorila nová kapitola histórie kláštora. V roku 1663 tam nechal nitriansky biskup Juraj Szelepcsényi vybudovať kaplnku zasvätenú sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Nasledujúci biskup Blažej Jaklin sa rozhodol na mieste stredovekého kláštora postaviť nový Kláštor sv. Jozefa, ktorý začal slúžiť v roku 1695 a do ktorého povolali odnož benediktínov - kamaldulských mníchov. Počas výstavby barokového komplexu takmer úplne asanovali zvyšky staršieho benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita.V kláštore istý čas ako mních pôsobili aj Romuald Hadbavný, ktorý ako prvý preložil Sväté písmo do slovenského jazyka, a brat Cyprián, zostavovateľ rastlinného herbára. V roku 1782 bol kláštor zrušený a inventár prenesený do iných kostolov.