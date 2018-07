Rekonštrukciu Kamenného námestia blokujú čierne stavby

Kamenné námestie Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. júla (TASR) – Revitalizáciu Kamenného námestia v centre Bratislavy blokujú nelegálne stánky s rýchlym občerstvením, ktoré sa nachádzajú priamo v strede námestia. Britský investor Lordship sa snaží pomôcť mestu a rokuje s majiteľmi nelegálnych stavieb o ich presune do radu iných stánkov s rýchlym občerstvením, ktoré lemujú obchodný dom a bývalý hotel zo strany Špitálskej ulice.uviedol pre TASR mediálny zástupca investora Peter Borko. Developer tvrdí, že nerozhoduje o tom, ako bude samotná revitalizácia Kamenného námestia vyzerať, ale aj tak prišiel s návrhom, ktorý v minulosti už predstavil.podotkol Borko.Lordship je cez svoju dcérsku spoločnosť SK Centre vlastníkom bývalého Hotela Kyjev v blízkosti Kamenného námestia a niektorých pozemkov v okolí. V súčasnosti pripravuje architektonickú súťaž na ideové riešenie novej fasády budovy hotela. Súťaž bude verejná a bude sa do nej môcť zapojiť ktorýkoľvek architekt alebo štúdio.spresnil Borko.Investor chce naďalej pracovať podľa pôvodného plánu, a teda rekonštruovať budovu bývalého hotela, vytvoriť nové námestie na mieste zásobovacej rampy do podzemia v trojuholníku ulíc Rajská a Špitálska a finančne podporiť a spolupodieľať sa na revitalizácii Kamenného námestia.