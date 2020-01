REKONŠTRUKCIU SNG BY MALI DOKONČIŤ DO KONCA ROKA 2021

Na snímke priečelie Slovenskej národnej galérie v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) – Rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave by mali dokončiť do konca roka 2021, na konci mája 2022 by mala mať aj vybavený areál. Náklady stúpnu o 26.800.000 eur s DPH. Vyplýva to z Návrhu na rozšírenie a aktualizáciu investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG, ktorý do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložilo vo štvrtok Ministerstvo kultúry (MK) SR.