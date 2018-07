Rekonštrukčné práce v strednom hrade na Bojnickom zámku sa predĺžia

Bojnický zámok, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Bojnice 19. júla (TASR)- Rekonštrukčné práce na prekrytí terasy v strednom hrade Bojnického zámku sa predĺžia. Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice totiž plánuje vypovedať zmluvu s dodávateľom prác. Problémom má byť aj nízka cena za dielo, za ktorú firma nie je rekonštrukciu schopná dokončiť.povedal vedúci oddelenia údržby a investícií SNM - Múzea Bojnice Mikuláš Letavay.Na nízku cenu za dielo upozorňovalo dodávateľa podľa neho aj múzeum.ozrejmil Letavay.Zmluvu so spoločnosťou Hollstav, s. r. o., so sídlom v Kysuckom Novom Meste uzatvorilo SNM - Múzeum Bojnice ešte koncom marca minulého roka. V apríli toho istého roka začala firma aj s prácami. Cena za dielo predstavuje 177.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), respektíve 212.400 eur vrátane DPH. Podľa oznámenia vo vestníku verejného obstarávania múzeum odhadlo predpokladanú cenu zákazky na 253.000 eur bez DPH. Kritériom na výber víťaza súťaže bola cena. Okrem kysuckej firmy splnila podmienky účasti v súťaži ešte jedna firma, tá predložila ponuku 389.009,80 eura s DPH. Dodávateľ prác mal v zmysle zmluvy ukončiť práce do apríla tohto roka.reagoval v stanovisku pre TASR konateľ spoločnosti Vladimír Hollý.Ako ďalej vyplýva z jeho stanoviska, problémom mala byť výrazne odlišná odhadovaná cena za dodávku a montáž hliníkovej konštrukcie od súčasného zadania zo strany jej dodávateľa, ktorý spracoval cenovú ponuku pre generálneho projektanta. Na základe doplnenia projektu spracoval dodávateľ aj novú cenovú ponuku.ozrejmil ďalej Hollý.Oslovené spoločnosti podľa neho jednoznačne rozporovali možnosť vyhotovenia prekrytia terasy podľa projektu, na čo mala firma upozorniť aj múzeum. To navrhlo spracovanie statického posudku na časti, ktoré tam chýbali. Kysucká firma zatiaľ zabezpečovala práce na tých častiach, ktoré mohla realizovať, v auguste 2017 jej na základe rokovania pôvodný dodávateľ doručil aj stanovisko, že prestrešenie nemôže realizovať z dôvodu nedostatočne spracovanej projektovej dokumentácie a nedodanej dielenskej dokumentácie.Statický problém hliníkovej konštrukcie sa firma podľa Hollého snažila vyriešiť aj na niekoľkých stretnutiach s investorom a projektantom od augusta do decembra minulého roka.dodal s tým, že vzniknutá situácia spoločnosť mrzí.Firma ešte na stavbe zabezpečuje niektoré práce. Múzeum teraz spraví rozúčtovanie stavby a na základe toho bude postupovať v zmysle zákona a vyberie typ obstarávania. Rekonštrukcia, ako odhadol Letavay, bude mať sklz určite niekoľko mesiacov.