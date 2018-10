Rekonštruovaný český zámok Chyše s parkom opäť slúži verejnosti

Chyše, archívna snímka. Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Bratislava/Chyše 17. októbra (TASR) – Bývalý skvost západočeského regiónu - zámok Chyše je opäť v plnej novogotickej kráse. Nechýbalo veľa a mohla byť z neho chátrajúca ruina, pritom do druhej svetovej vojny aj po nej bol historický objekt využívaný.V roku 1946 sa stal majetkom Ředitelství lesů a statků, od roku 1952 do 1967 tam boli poľnohospodárske školy. Potom ho mal v správe Okresný národný výbor Most, ktorý do roku 1976 organizoval školu v prírode. Odvtedy bol zámok prázdny opustený a pripravený na generálnu opravu, ku ktorej nedošlo. Do objektov zatekalo a nastala ich devastácia. V júni 1989 bol zámok bezodplatne prevedený do majetku jednej pražskej spoločnosti a po novembri 1989 sa aj s 12-hektárovým parkom stal jej súkromným majetkom.povedal pre TASR Vladimír Lažanský, ktorý s manželkou Marcelou sú vlastníci zámku.Záujem manželov Lažanských o chátrajúci zámok nebol náhodný. Generácie ich predkov ho vlastnili od roku 1766 až do zoštátnenia (1945). Pri prehliadke interiéru je minigaléria rodov Lažanských. Návštevník spozná aj obnovené reprezentačné obytné časti, barokové sály, jedáleň, spálňu, knižnicu, pánsku pracovňu, štukovú sálu či izbu, v ktorej mladý intelektuál Karel Čapek býval päť mesiacov v roku 1917, keď učil malého Prokopa Lažanského. Vzácnosťou je stropná maľba od Petra Brandla z roku 1699 aj 56 portrétov prevažne vysokých vojenských dôstojníkov z čias cisára Františka Jozefa.zdôvodnil Lažanský.História objektu siaha do druhej polovice 12. storočia. V 13. to bol gotický hrad kráľovským majetkom. Mikuláš z Lobkovic ho dal v roku 1578 prestavať na renesančný zámok, v roku 1708 ukončili barokovú prestavbu a za vlastníctva Prokopa III. Lažanského bola realizovaná (1856-1858) vonkajšia podoba zámku do súčasného stavu.pripomenul Lažanský nedávne dôsledky v tamojšej prihraničnej oblasti.