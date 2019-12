Rekord: Centrom Nitry prešlo 104 stríg, bosoriek a strigôňov

Na snímke sprievod masiek pešou zónou Nitry. Foto: TASR/Milan Ivanič Foto: TASR/Milan Ivanič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 14. decembra (TASR) – Obyvatelia Nitry vytvorili v piatok (13. 12.) nový slovenský rekord v najväčšej koncentrácii masiek stríg a Lucií na jednom mieste. Do lucijského sprievodu mestom sa celkovo zapojilo 104 masiek stríg, bosoriek a strigôňov, informovali pracovníci turistického informačného centra.Sviatok svätej Lucie považovali naši predkovia za najväčší stridží deň. Podľa povier práve v tento deň mohli ľudia vidieť lietať na metlách strigy. Verilo sa, že Lucia bola najväčšou bosorkou a že v noci sa všetky strigy spoločne stretávajú. Už deň pred Luciou sa odporúčalo dobre sa najesť cesnaku, aby ochránil pred zlými duchmi. Cesnakom sa zvykli natierať aj vráta maštalí, aby sa pred čarami uchránil statok.Dievčatá sa na Luciu obliekali do bielych plachiet a s pomúčenými tvárami chodili po dedine. Vchádzali do domov, husím krídlom omietli steny, štetkou ich obielili, a tým symbolicky vyhnali zlo z domov. S dňom sv. Lucie sa spájajú aj rôzne ľúbostné čary. Dievčatá si vtedy starostlivo pripravili 13 lístkov, na ktoré napísali mená chlapcov a každý deň jeden lístok spálili. Meno, ktoré zostalo na poslednom lístku, malo byť menom budúceho manžela.