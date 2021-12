Rekord dvoch dekád: ZSSK má v roku 2022 najazdiť vo verejnom záujme 35,8 milióna kilometrov, naposledy bola slovenská vnútroštátna vlaková doprava takto hustá pred 20 rokmi

Nový vlakový grafikon pridáva vlaky z Košíc do Budapešti, aj zo Zvolena do Košíc, nové páry medzištátnych vlakov z Košíc do Budapešti budú vedené v dvojhodinovom taktovom režime



Národný dopravca rozširuje vnútroštátnu dopravu na trati Košice – Zvolen a Bratislava – Prievidza o 50 %



Naďalej sa turisticko-lyžiarskym vlakom z Bratislavy Slováci dopravia aj do Mürzzuschlagu a schneeberských Álp









Prehľad celkových dopravných výkonov v rámci ZoDSVZ





rok

2000*

2001

2006*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 plán





mil. vlkm

35,8

34,1

32,0

31,2

31,4

31,4

32,3

33,2

31,9

33,8

35,8





* vrátane IC vlakov (boli zahrnuté v ZoDSVZ)







Medzištátna doprava

Vnútroštátna diaľková doprava



31. 5. 2022 ukončenie výluky na úseku Púchov – Považská Bystrica



uzol Žilina à predpoklad ukončenia v roku 2024



úsek Poprad – Svit à predpoklad ukončenia do konca roku 2022



3.12.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečuje pre cestujúcich jednoduchú, bezpečnú a ekologickú formu hromadnej dopravy. V nedeľu 12. decembra 2021 vstúpi do platnosti Cestovný poriadok 2021/2022 (Grafikon vlakovej dopravy 2021/2022).Oproti grafikonu z roku 2019 má ZSSK najazdiť v roku 2022 vo verejnom záujme (teda bez započítania IC vlakov), takmer o 2 milióny kilometrov viac – 35,8 milióna vlakokilometrov. Naposledy bola verejná vlaková doprava podobne hustá v roku 2000, keď sa podobne pre vlaky vedené vo verejnom záujme zazmluvnil výkon 35 800 000 kilometrov.uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.Nový grafikon prinesie výrazné zlepšenie vlakového prepojenia Košíc s maďarským Miškovcom a Budapešťou. Na linke Košice – Hidasnémeti – Budapešť totiž dochádza k intenzívnemu rozšíreniu ponuky vlakových spojov, kedy namiesto dvoch párov doterajších EC vlakov pôjde na uvedenej linke spolu 7 párov medzištátnych EC vlakov. Vlaky budú vedené v dvojhodinovom taktovom režime s odchodmi z Košíc v čase od 6:01 – 18:01 a príchodmi do Košíc od 9:59 – 21:59.Pre milovníkov zimných športov je naďalej v ponuke celoročné priame spojenie lyžiarsko – turistickým vlakom REX 7788/7797 zo stanice Bratislava-Petržalka do Mürzzuschlagu v schneeberských Alpách. Vlak premáva celoročne každú sobotu a nedeľu s odchodom z Bratislavy o 6:11 a večerným príchodom do Bratislavy o 19:44. Vlaky zastavia aj v staniciach Semmering a Spital am Semmering, ktoré poskytujú priamy prístup do lyžiarskych areálov.Priame spojenie z Košíc do ukrajinského Mukačeva rýchlo, bez prestupu a bez čakania na hraniciach bude pokračovať prostredníctvom dvoch párov REX vlakov aj počas platnosti Cestovného poriadku pre obdobie 2021/2022. V Košiciach budú výhodné prípoje od a na vlaky Košice – Mukačevo na smer Praha a Bratislava. Medzi Košicami a Čopom bude aj naďalej premávať 1 pár medzištátnych Os vlakov, v ktorých už nebudú radené priame lôžkové vozne z Košíc do Kyjeva.Nočné vlaky EN 476/477 METROPOL budú mať v Budapešti zmenenú východziu/končiacu stanicu na Budapest-Nyugati.V medzištátnej doprave bude aj naďalej premávať 6 rýchlovlakov. Jeden pár rýchlovlakov railjet xpress spája Slovensko s Rakúskom a Švajčiarskom (Bratislava – Viedeň – Zürich), dva páry rýchlovlakov SC Pendolino jazdia medzi Slovenskou a Českou republikou (Košice – Bratislava – Praha).Čo sa týka vnútroštátnej diaľkovej dopravy, najvýraznejšou novinkou je zmena systému dopravy na trati Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica/Košice, kde sa ruší striedavý systém jazdy od/z Banskej Bystrice a Košíc. Vlaky budú premávať na samostatných linkách Bratislava – Banská Bystrica, Zvolen – Košice a Banská Bystrica – Vrútky/Ostrava. Výnimkou sú vlaky R 346 a 347, ktoré budú premávať na trase Zvolen – Ostrava a vlaky R 800, R 801, ktoré budú premávať v pôvodných trasách Prešov – Bratislava-Nové Mesto.Na linke Zvolen – Košice bude objem dopravy navýšený o dva páry nových vlakov, zo štyroch na šesť párov vlakov. Vlaky budú premávať v pôvodných a nových časových polohách, okrem vlaku s odchodom zo Zvolena os. st. o 15:13 (bývalý R 813), kedy bude trasa zrušená. Tieto vlaky budú vedené v kategórii RR. Zrušené budú vlaky: Ex 530 URPÍN (Banská Bystrica 5:35 – Bratislava hl. st. 8:37), R 943 FATRAN (Vrútky 6:21 – Banská Bystrica 7:29), R 950 FATRAN (Banská Bystrica 14:34 – Vrútky 15:46), RR 17842 URPÍN (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03) a RR 17935 GEMERAN (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37), ktorý bude nahradený denným vlakom R 921.Vlak R 843 bude vedený v pondelok – štvrtok ako vlak R 853 na trase Bratislava hl. st. – Levice (skrátený o úsek Levice – Banská Bystrica). V piatok bude vlak vedený na trase Bratislava hl. st. – Banská Bystrica ako vlak RR 15843. Vlak R 847 bude premávať (okrem soboty) ako vlak R 855 v trase Bratislava hl. st. – Levice (skrátený o úsek Levice – Banská Bystrica). Zároveň ZSSK zavádza nový vlak R 861 (Levice 5:48 – Banská Bystrica 7:27), ktorý bude premávať denne okrem nedele.Navýšenie dopravy sa týka aj linky Prievidza – Bratislava hl. st., kde bude v pôvodných a nových časových polohách namiesto štyroch párov vlakov premávať šesť párov vlakov. V celej svojej trase budú vedené dieselovou trakciou bez preprahu v železničnej stanici (ŽST) Leopoldov.Z dôvodu rekonštrukcie uzla Žilina budú vlaky R 9XX aj naďalej premávať len na trase Zvolen/Banská Bystrica – Vrútky. V úseku Vrútky – Žilina budú cestujúci využívať vlaky R 6XX. Prestupný čas vo Vrútkach na smer Žilina bude 8 minút a v opačnom smere 7 minút. Výnimkou je vlak R 953, ktorý bude v pracovné dni vychádzať zo Žiliny v nezmenenej trase a v soboty a nedele len zo ŽST Vrútky.Na trať Bratislava – Košice sa po dlhej pandemickej prestávke vracajú ďalšie tri páry vlakov InterCity (IC 520 – 525). Dovedna budú premávať 4 páry vlakov IC, pričom IC 44 a 45 budú vedené od začiatku platnosti GVD 2021/2022, t. j. od 12. 12. 2021 a IC 520 – 525 budú opätovne zavedené najskôr až od 27. 2. 2022 (vlak 521 bude z dôvodu obehov vedený od 28. 2. 2022). Najrýchlejší vlak IC 44 zvládne trasu Košice – Bratislava za 4 h 43 min, ostatné vlaky InterCity prejdú túto trasu za maximálne 4 h 57 min. Je to mierny pokles (o 3 minúty) oproti ešte stále platnému Cestovnému poriadku z dôvodu pripravovaných, resp. realizovaných výlukových prác na koridore. Z Košíc až do Viedne bude premávať jeden pár vlakov InterCity – IC 44 (Košice 07:11 – Wien Hbf 13:24) a IC 45 (Wien Hbf 14:42 – Košice 20:52), ktorý bude zastavovať aj v staniciach Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Petržalka.uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK a dodal: "Medzi hlavným mestom a metropolou východu bude denne aj naďalej premávať 7 párov rýchlikov (R 6XX). Tieto rýchliky budú na zrekonštruovanej trati jazdiť rýchlosťou 160 km/h a jazdný čas Košice – Bratislava bude 5 h 50 min, rovnako ako v dnes platnom GVD. Dôvodom sú realizované výlukové práce na koridore. Medzi Bratislavou a Žilinou príde k ďalšiemu skráteniu jazdnej doby o 1 minútu na 2 h 23 min.Od nového GVD budú na linke Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica vlaky REX 178X v úsekoch Banská Bystrica – Brezno a Nálepkovo – Margecany zastavovať ako vlaky Os. Časové polohy budú zmenené a dochádza k predĺženiu cestovnej doby o cca 30 minút.Negatívny vplyv na vlaky diaľkovej dopravy v GVD 2021/22 budú mať výlukové práce na úseku Púchov – Považská Bystrica, rekonštrukcia uzla Žilina a výluky na úseku Poprad-Tatry – Svit. Správca infraštruktúry na každý úsek výluky pridáva k jazdným časom prirážky, čo má významný vplyv na jazdnú dobu vlakov diaľkovej dopravy.Uvedené výluky majú vplyv aj v súčasnom, aj v nasledujúcom GVD. Prirážky k jazdným časom spomaľujú a budú spomaľovať vlaky diaľkovej dopravy o cca 20 minút. Ukončenie výluk je predbežne naplánované nasledovne:Informačný servis