Rekordný rast vstupných nákladov prinútil ďalšieho mobilného operátora upraviť ceny služieb

Vplyv drahých energii

Ťažší fiškálny rok

6.1.2023 - Aj spoločnosť Orange Slovensko, a. s. , vlani čelila výzvam v súvislosti s následkami vojny na Ukrajine, s aktuálnou ekonomickou situáciou a inflačnými trendmi. Vstupné náklady sa zvyšovali najprudšie a najzásadnejšie v histórii firmy, rast cien energií, inflácia aj regulačný tlak ju podobne ako iných telekomunikačných operátorov tiež prinútili zmeniť cenník.„Celá naša sieť, dátové centrá a ďalšie technológie sú úplne závislé hlavne od elektrickej energie. Zameriavali sme sa preto aj na nákladovú disciplínu a nasadzovanie užitočných inovácií na aspoň čiastočné zmiernenie týchto dopadov,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Orange Slovensko Alexandra Piskunová Jedným z príkladov môže byť zrýchlenie budovania solárneho napájania vlastných mobilných základňových staníc, v čom sú lídrom na trhu.„Nie je to však úplné riešenie problému. Ocenili by sme preto, aby vláda zobrala do úvahy naše argumenty, keďže sme súčasťou kritickej infraštruktúry a ľudia a podniky sa vo výraznej miere spoliehajú na naše služby,“ podotkla komunikačná špecialistka operátora. Aj v časoch prudkej inflácie a nárastu cien energií si chce firma zachovať úroveň svojich služieb, vrátane dostupnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a rýchlosti mobilnej a pevnej siete.„Rok 2022 celkovo je ešte predčasné zhodnocovať z pohľadu biznisu. Zatiaľ to vyzerá, že v niektorých oblastiach budeme na tom v súlade s našimi očakávaniami a v niektorých výsledky nedoručíme,“ priblížila Piskunová. Orange dosiahol za deväť mesiacov vlaňajška celkové výnosy 414 miliónov eur, medziročne vzrástli o 5 %.Najväčší domáci mobilný operátor mal k 30. septembru 318-tisíc zákazníkov pevného internetu, teda o vyše 13 % viac. Segment TV služieb sa zvýšil o viac ako 20 % na 190-tisíc prístupov. Spoločnosť zaznamenala aj zvýšenie počtu zákazníkov využívajúcich mobilné a fixné služby v jednom balíku, a to takmer o 23 % na viac ako 175-tisíc.