Rekreačné poukazy nebudú zdanené, vyhlásilo hnutie Sme rodina

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2020 (Webnoviny.sk) - Rekreačné poukazy sa zdaňovať nebudú. Hnutie Sme rodina prostredníctvom sociálnych sietí informovala, že už o tom rozhodol aj vládny kabinet. Proti zdaneniu rekreačných poukazov sa mal na rokovaní vlády postaviť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal Proti poslaneckému návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý má zaviesť odvody a zdanenie rekreačných poukazov od januára 2021, sa vyjadrilo v posledných dňoch viacero organizácií vrátane Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR . Podľa asociácie, plánované zdanenie rekreačného poukazu by problémy firiem ešte viac prehĺbili a boli by aj proti zamestnancom.O návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného má zaviesť aj zdanenie rekreačných poukazov, bude parlament v druhom čítaní rokovať až na ďalšej schôdzi. Tá sa má začať koncom novembra tohto roka.O tento krok v parlamente požiadal podpredseda parlamentu Gábor Grendel OĽaNO ). Zdôvodnil to žiadosťou ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) a dohodou všetkých štyroch koaličných poslaneckých klubov.