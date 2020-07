Rekreačné strediská Krpáčovo a Tále spojí cyklotrasa, obec Horná Lehota dostala dotáciu

Náročná cesta tretej triedy

Ponuky ešte môžu predkladať

11.7.2020 (Webnoviny.sk) - Rekreačné strediská Krpáčovo a Tále v okrese Brezno spojí nová cyklotrasa. Vyplýva to z podkladov verejného obstarávania na stavebné práce uverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorých je celková predpokladaná hodnota prác vo výške 460 241,35 eura bez dane z pridanej hodnoty.Cyklocesta má prechádzať extravilánom katastrálneho územia obce Horná Lehota, ktorá projekt pripravila a má naň schválenú dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby SR.Rekreačné centrá sú prepojené cestou tretej triedy, ktorá je však v členitom teréne a pre cyklistov je náročná.„Preto sme zvolili trasu po vrstevnici, ktorá je rovinatá, pričom je tam aj krajšie a zaujímavé prostredie. V obidvoch rekreačných centrách je približne 400 rekreačných chát, sú tam hotely a je tam veľký potenciál, aby sa toto prepojenie cyklotrasou využívalo,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Vladimír Bušniak.Výstavba by podľa starostu mohla začať hneď po ukončení verejnej súťaže. „Keby sa stihla do zimy urobiť hrubá stavba, tak budem veľmi spokojný,“ konštatoval Bušniak.Záujemcovia o realizáciu cyklotrasy môžu ponuky predložiť do 9:00 21. júla, pričom obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky v sume 13 500 eur.