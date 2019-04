Rektorská konferencia je proti presunu miliónov eur z výskumu inde

Na snímke v popredí rektor UPJŠ Pavol Sovák. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 26. apríla (TASR) – Slovenská rektorská konferencia na piatkovom zasadnutí v Košiciach vyjadrila nesúhlas s presunom eurofondových financií z operačného programu výskum a inovácie do iného operačného programu.Rektori tak reagovali na marcové uznesenie slovenskej vlády, podľa ktorého by sa malo v rámci eurofondov presunúť zhruba 102 miliónov eur určených na podporu vedy a výskumu na oblasť cestnej infraštruktúry.uviedol pre TASR viceprezident SRK a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák.Uznesenie vlády podľa neho znepokojilo univerzity, pričom na takéto rozhodnutie nie je dôvod. Pripomenul, že na Slovensku je nevyhnutné neustále investovať do vedy a výskumu.dodal.Témou dvojdňového rokovania SRK bola aj otvorená veda a zjednodušenie prístupu k vedeckým výstupom financovaným z verejných zdrojov. Konferencia ponúkla ministerstvu školstva súčinnosť pri príprave národnej stratégie pre otvorený prístup.SRK ďalej podporila iniciatívu Tentoraz idem voliť, ktorej cieľom je zvýšiť účasť na májových voľbách do Európskeho parlamentu. Výzva k účasti študentov na eurovoľbách bude prezentovaná na stránkach a sociálnych sieťach univerzít.konštatoval prezident SRK Marek Šmid.