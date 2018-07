Rektorská konferencia má pripomienky k vysokoškolským zákonom

Archívna snímka, Marek Šmid Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 13. júla (TASR) – Pripomienky prezidenta SR Andreja Kisku k dvojici vysokoškolských zákonov, ktoré 4. júla vetoval, sú obsahovo zhodné s viacerými pripomienkami Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). V piatok to pre TASR uviedol jej prezident Marek Šmid po skončení mimoriadneho zasadnutia SRK v Trnave.Po 16 rokoch platnosti zákona o vysokých školách a jeho početných novelizáciách predstavitelia akademickej obce združení v SRK žiadali prijať nový zákon a súvisiace právne predpisy, ktoré by prehľadne, efektívne a menej komplikovane riešili postavenie a fungovanie vysokých škôl. Ako informovala SRK, v závere legislatívneho procesu prijala zásadné pripomienky 30. apríla.uvádza sa vo vyhlásení SRK.Zákony sa budú znovu prerokúvať v Národnej rade SR.píše sa vo vyhlásení. SRK považuje práve v tejto situácii za potrebné zúčastniť sa na práci na výslednom znení zákonov, aby boli presvedčivým východiskom pre napĺňanie európskych princípov a veľkého potenciálu slovenského vysokoškolského vzdelávania a vedy.dodal Šmid.Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novelu zákona o vysokých školách sa Kiska rozhodol vetovať, pretože podľa neho nedávajú záruky posilnenia kvality vysokého školstva a vytvárajú dôvodné obavy, či situáciu, naopak, nezhoršia. Prezident vracia zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl ako celok a novelu vysokoškolského zákona v častiach súvisiacich so zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelávania a Slovenskou akadémiou vied. Podľa prezidenta v zákonoch chýbajú skutočné a zrozumiteľné záruky posilnenia kvality či objektívnosti jej posudzovania pri hodnotení vysokých škôl.